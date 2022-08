Konstanz vor 1 Stunde

Linienbus rammt ein E-Bike – der Radler ist verletzt, das Pedelec ist Schrott

Der 28-jährige Mann biegt am Dienstag auf die Radolfzeller Straße in Konstanz ein, ohne die Vorfahrt zu beachten. Das Ergebnis: Totalschaden an seinem Pedelec.