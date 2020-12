Konstanz vor 1 Stunde

Licht an! Konstanzer Fahrlehrer appelliert an die Radfahrer, die in der dunklen Jahreszeit ohne Beleuchtung unterwegs sind: „Sie setzen ihr Leben aufs Spiel!“

In der Dunkelheit sind Fahrradfahrer in dunkler Kleidung und ohne Licht kaum zu sehen. Es kommt zu gefährlichen Situationen oder sogar Unfällen. Wolfgang Rüdiger, seit 40 Jahren Fahrschullehrer, will das nicht länger hinnehmen und richtet einen deutlichen Appell an die Radler ohne Licht, die er als „potenzielle Selbstmordkandidaten“ bezeichnet.