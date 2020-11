Konstanz vor 3 Stunden

Kommt ein Impfzentrum ins Bodenseeforum?

Die Stadt Konstanz will das Veranstaltungs- und Tagungshaus Bodenseeforum als eines der Impfzentren im Landkreis Konstanz vorschlagen. Das Gebäude erfülle von der Lage an der Reichenaustraße, den vielen Parkplätzen und dem Raum her die Anforderungen, die das Land Baden-Württemberg stelle.