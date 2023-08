Am 1. August ist Nationalfeiertag in der Schweiz — und die Stadt Konstanz ist voll. Wie viele der Nachbarn in die Stadt strömen, zeigt diese Auswertung der belegten Stellplätze in den Parkhäusern.

So wie hier im Jahr 2022 sieht es in Konstanz oft aus, wenn Schweizer Nationalfeiertag ist. Das Parkhaus Marktstätte ist traditionell eines der ersten Parkhäuser, die voll sind. | Bild: Scherrer, Aurelia