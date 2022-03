Schon einmal Knieschmerzen gehabt? Oder hat‘s in der Hüfte gezwackt? Und die Ärztin oder der Physiotherapeut konnte erst mal nicht so richtig helfen? Aber Sie tragen normalerweise Schuhe? Dann heißt es: Willkommen im Club der 14 Millionen.

So viele Deutsche haben Probleme wie die eingangs genannten und dafür noch keine Lösung. Das sagen vier junge Unternehmer aus Konstanz, und sie haben auch die Zahlen recherchiert. Und wollen daraus nun ein Geschäft machen. Wenn sie nur fünf Prozent der Zielgruppe erreichen, haben sie ausgerechnet, hätten sie 700.000 Kunden.

Ihre Geschäftsidee: Eine neuartige, mit moderner Digitaltechnik hergestellte Einlegesohle für Schuhe und damit ein Mittel gegen Hüft- und Knieschmerzen. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Ihr als Solemate gestartetes Unternehmen haben die vier Existenzgründer Maximilian Starkmann, David Melzer, Julia Zimmermann und Timo Sutter gerade in Eversion Technologies umbenannt, und sie haben diese Woche eine große Hürde genommen.

Mindelsee-Stipendium erstmals vergeben

Mit ihrer Geschäftsidee haben sie eine Förderung im Wert von 100.000 Euro gewonnen – das so genannte Mindelsee-Stipendium, das der noch junge, aber höchst engagierte Konstanzer Verein, der sich (exakt so) Unternehmer:innen für Gründer:innen (UfG) nennt, ausgelobt hat.

Beim Finale des Mindelsee-Stipendiums engagieren sich für mehr Frauen in der Wirtschaft (von links) Stifterin Sylvia Kalocsai, MdB Lina Seitzl, Rebecca Off von der Startup-Initiative Kilometer 1, MdB Ann-Veruschka Jurisch, Christina Groll vom Konstanzer Gründerzentrum Farm, Antje Freyth von der Initiative UfG, Gründerin Julia Zimmermann, Beate Behrens als Leiterin der Wirtschaftsförderung der Stadt, Grafikerin Beate Reichel und Unternehmerin Dagmar Schmieder. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Und was hat die Jury in einem knappen Finale von drei Geschäftsideen überzeugt? Klar, die große Zielgruppe und die gründliche Marktanalyse. Gelenkbeschwerden hat fast jeder. Und die Antwort der vier jungen Hochschulabsolventen.

Sie haben bereits den Prototypen einer Sohle konstruiert, die in der Langzeit-Benutzung den individuellen Gang des Trägers oder der Trägerin analysiert und dabei mit dem Handy zusammenarbeitet. Mit diesen Daten, idealerweise verknüpft mit weiteren Gesundheitsinformationen, kann dann ein neues Gehgefühl entstehen.

Das Mindelsee-Stipendium Stifterin Sylvia Kaloscai, der gemeinnützige Konstanzer Verein Unternehmer:innen für Gründer:innen, die Startup-Initiative der Konstanzer Hochschulen mit dem Namen Kilometer1, haben erstmals das Mindelsee-Stipendium aufgelegt. Der Name erinnert an die Allensbacher Herkunft der Stifterin, die auf ein Jahr angelegte Förderung besteht aus Kapital, Beratungsleistung und weiterer Unterstützung im Umfang von bis zu 100.000 Euro. Im Finale um die Förderung waren drei Gründerideen, die alle schon mehrere Bewährungsproben bestanden haben und die alle eine Chance auf Umsetzung und Erfolg haben. Neben dem Siegerteam vom Eversion Technologies waren noch das Startup Xanevo mit (von links) Jan Kaiser, Jeffrey Lim und Timo Tzschetzsch sowie die Idee der FWApp von Pascal Steinmüller und Andreas Barasicz im Rennen. Xanevo will, vor allem für Online-Shops, vollautomatisch Texte in bis zu 110 Sprachen erstellen. Die Smartphone-Anwendung FWApp, entwickelt von zwei aktiven Feuerwehrmännern, soll den rund 22.000 Feuerwehren in Deutschland dabei helfen, Einsätze schneller, einfacher und besser abzuwickeln und zu dokumentieren.

Namensgeber für ein neues Förderangebot für Existenzgründer: Der Mindelsee bei Allensbach. Stifterin Sylvia Kalocsai hat einen engen Bezug zu diesem besonderen Stückchen Erde. | Bild: Robert Hahn Bauer

Das kann damit anfangen, einfach erst mal Schuhe in der richtigen Größe zu kaufen (sehr viele Menschen tun das nicht) und kann auch eine nach neuen Methoden angepasste und hergestellte Einlegesohle sein. Da trifft also Medizin auf Mechanik, digitale Technik auf ein grundanaloges Produkt wie eine Einlage.

Und ein bisschen Lifestyle kommt dazu – Starkmann, Melzer, Zimmermann und Sutter wollen das Streben nach Wohlgefühl beim Gehen schon auch ein wenig cool machen, inklusive schicker App und einem virtuellen Assistenten für die persönliche Ansprache.

Beim Finale fällt die Entscheidung

Als das junge Team diese Geschäftsidee und all ihre geleistete Vorarbeit der Jury vorstellt, ist ihnen die Anspannung anzumerken. Sie sind Gesundheitsinformatiker oder Wirtschaftsingenieurin, und es geht im Konstanzer Gründerzentrum Farm in der Bücklestraße um viel Geld.

Die Unternehmerin Sylvia Kalocsai will in ihrem Ruhestand neue Geschäftsideen fördern und hat das Mindelsee-Stipendium aufgelegt, das seinen Namen aus der Allensbacher Herkunft der Stifterin ableitet. Im SÜDKURIER hatte sie gelesen, dass es so viele junge Leute mit Ideen, aber ohne Gründerkapital gibt.

Sylvia Kalocsai ist die Gönnerin der 100.000 Euro umfassenden Förderung, die das Mindelsee-Stipendium für Existenzgründer im Raum Konstanz bietet. | Bild: Esteban Waid

Also hat Sylvia Kalocsai, was sie immer tat. Sie handelte und brachte zusammen mit UfG die Förderung auf den Weg, die nicht nur aus Geld, sondern auch Beratungsleistungen und anderen Unterstützungen besteht. In der letzten Runde hatten noch drei Startups die Chance, ihre Geschäftsideen zu präsentieren. Und alle, die es miterlebt haben, waren beeindruckt. So viel Pioniergeist, so viel Vertrauen auf die eigene Idee, so viel Wissen und Vorbereitung – ein Lichtblick in trüben Zeiten.

Und so finden auch die Beraterin Antje Freyth und der frühere SÜDKURIER-Geschäftsführer Rainer Wiesner, die sich beide ehrenamtlich bei UfG engagieren, dass es Initiativen wie Eversion Technologies (bis vor kurzem nannten sie sich noch Solemate) heute so dringend braucht wie nie. Ja, beim Finalabend ist auch die Sorge um den Weltfrieden groß, und Wiesner erhält spontanen Applaus für die erbetene Schweigeminute.

In Konstanz steckt viel Potential

Aber er und auch Oberbürgermeister Uli Burchardt betonen: Ohne eine nachhaltige Weiterentwicklung der Wirtschaft, auch ohne einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort Konstanz, werden die Probleme größer und nicht kleiner. Antje Freyth fasst die Erfahrungen mit dem Mindelsee-Stipendium in einem einzigen Satz zusammen: Sie sei begeistert, „welches Gründungs- und Innovationspotenzial in diesem Standort steckt.“

Die Initiative Unternehmer:innen für Gründer:innnen (UfG) in Konstanz richtete erstmals das Mindelsee-Stipendium aus. Beim Finale begrüßen (von links) Stifterin Sylvia Kaloscai und die UfG-Vorstandsmitglieder Antje Freyth und Rainer Wiesner. | Bild: Rau, Jörg-Peter

An die Einlegesohlen-Pioniere wie auch die beiden anderen Finalisten hat Uli Burchardt vor allem einem Wunsch: „Bleiben Sie bei uns in der Region.“ Gut möglich also, dass eine Idee von jungen Leuten aus der Stadt, die Unterstützung aus der Region und im besten Fall sogar ein Unternehmen in Konstanz dahintersteckt, wenn Menschen in Zukunft sagen können: Meine Hüft- oder Knieprobleme sind weg.

Die anderen Finalisten

Im Rennen um das Mindelsee-Stipendium waren drei Gründer-Teams. Neben der letztlich siegreichen Gruppe gab es zwei weitere Finalisten. Auch ihnen dankte die die Jury und sprach zugleich viel Mut für einen weiteren Geschäftserfolg zu:

Sie bauen ein Programm, das automatisch Texte erstellt, die zum Beispiel Produkte in Online-Shops beschreiben: Die Gründer des Konstanzer Startup Xanevo, Jan Kaiser, Jeffrey Lim und Timo Tzschetzsch (von links). | Bild: Rau, Jörg-Peter

Sie programmieren eine Smartphone-App, die den Feuerwehren viel Papierkram abnimmt und zugleich Einsätze besser als bisher dokumentiert: Die beiden Pioniere der FWApp, Pascal Steinmüller und Andreas Barasicz (von links). | Bild: Rau, Jörg-Peter

