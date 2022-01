In der Serie „Gründerzeit“ stellt der SÜDKURIER verschiedene Startups und Gründungshelfer aus Konstanz vor und geht dabei zahlreichen Fragen und Unwägbarkeiten nach, die mit dem Aufbau einer eigenen Firma verbunden sind.

Welche neuen Ideen werden in Konstanz gerade entwickelt? Wo kann ich mich mit dem Plan, ein Unternehmen aufzubauen, hinwenden? Wer nimmt mich an die Hand, wenn ich vor dem bürokratischen und finanziellen Aufwand zurückschrecke? Und für welche Probleme sollte ich mich wappnen?

Die Initiative Kilometer 1 hilft auf dem Weg zum Start-up

Lisa Kuner von der Universität (l.) und Christina Lang von der HTWG Konstanz wollen Studierende motivieren, die Ergebnisse ihrer Forschung für ein eigenes Produkt oder Unternehmen zu nutzen. | Bild: Michael Buchmüller

Was ist Kilometer 1? Das sind zwölf Mitarbeiter von Universität und Hochschule, die gemeinsam jungen Unternehmern auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit helfen. Ihr Programm umfasst vier Schritte: von der Idee bis zur Gründung eines Startups. Die Initiative Kilometer 1 begleitet die Studierenden auf diesem Weg, unterstützt sie bei Ideen und Hürden und macht den jungen Gründern Mut. Hier geht es zum Artikel.

Zwei Wissenschaftler, eine gemeinsame Vision

Manuel Häußler (links) und Lukas Odenwald sind gerade dabei, mithilfe von „Kilometer 1“ ihr eigenes Business auf die Beine zu stellen. | Bild: Michael Buchmüller

Die Hälfte aller Kunststoffabfälle in Deutschland wird verbrannt. Manuel Häußler will das ändern. Er hat an der Universität Konstanz in Chemie promoviert und ein nachhaltiges chemisches Verfahren entwickelt, das die langen „verknäulten“ Molekülketten der Kunststoffe umweltschonend in einzelne kurze zerlegt. Daraus lasse sich sogar wieder Kunststoff herstellen. Gemeinsam mit Lukas Odenwald gründet er nun eine eigene Firma.

Drei Konstanzer, eine Erfolgsgeschichte

Drei Freunde haben Xanevo aus der Taufe gehoben und einen guten Start hingelegt (von links): Jeffrey Lim, Jan Kaiser und Timo Tzschetzsch. | Bild: Michael Buchmüller

Ein Trio aus Existenzgründern bietet digitale Lösungen durch Künstliche Intelligenz an, damit Firmen Produktbeschreibungen nicht mehr selbst entwerfen müssen. Seit Anfang des Jahres 2021 ist ihr Unternehmen Xanevo am Markt. Dieses Trio kommt aus Konstanz, keiner ist älter als 23 Jahre und mit ihrem Start-up setzen sie im ersten Halbjahr einen sechsstelligen Betrag. Inzwischen haben sie einige Mitarbeiter.

Diese Software soll die Arbeit von Designern vereinfachen

Das sind die Vier von Ledavio (von links): Mike Battistella, Anton Bubnov, Timon C. Blauensteiner und Jonas Eberhardt. | Bild: Michael Buchmüller

Mike Battistella ist selbständiger Designer. Bei seiner Arbeit nutzt er Moodboards, um Kunden vorab zu zeigen, wie sich ein Designer ihren Internetauftritt oder ihre Werbekampagne vorstellt. Doch war er ständig mit dem Problem konfrontiert, dass die Erstellung der Boards sehr umständlich und zeitaufwendig war. Nun hat er das Start-up Ledavio gegründet, das eine Software zur digitalen Erstellung von Moodboards entwickelt.

Handel mit Immobilien – aber nachhaltig und fair

Frederik Lange und Cecilia Herzberg sind zufrieden mit dem ersten Geschäftsjahr ihres neu in Konstanz gegründeten Immobilien-Unternehmens. | Bild: Michael Buchmüller

Die Berlinerin Cecilia Herzberg und der Konstanzer Frederik Lange wollen mit ihrem Unternehmen Herzberg-Immobilien nicht nur Häuser verkaufen, sondern gleichzeitig auch Gutes tun. Ihr Unternehmen besteht seit Januar 2021. Den jungen Gründern ist dabei ein nachhaltiges, langfristiges und gerechtes Vorgehen wichtig. Was tun sie, um nach dieser Maxime zu wirtschaften?

Plastikverzicht brachte „pandoo“ schnell den Erfolg

Zwei der drei Gründer von „pandoo“: Salvatore Decker und Sebastian Breyer. Das Unternehmen entwickelt aus Bambus nachhaltige Alternativen zu Plastikgegenständen des täglichen Bedarfs. | Bild: Michael Buchmüller

Salvatore Becker und die Brüder Christian und Sebastian Breyer haben gemeinsam dem Plastikmüll den Kampf angesagt. Die Gründer von „pandoo“, mit Sitz in der Gemeinde Reichenau und Lager in Konstanz, entwickeln Alternativen zu Plastikprodukten aus Bambus. Innerhalb kurzer Zeit entwickelte sich das Start-up zum Unternehmen mit Millionenumsatz. Hinter dem Erfolg steckt aber auch harte Arbeit aller Beteiligten.

Von der Covid-Forschung bis hin zum Brustimplantat

Ein Trio, das zum Biolago-Team gehört (von links): Praktikant Tobias Zülam sowie die Projektleiter Eva Botzenhart-Eggstein und Carlos Lange-Prollius. | Bild: Michael Buchmüller

Das Konstanzer Netzwerk Biolago bringt Forscher und Unternehmen zusammen. Dass das Netzwerk in Konstanz seit seiner Gründung im Jahr 2007 immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, zeigt die Tatsache, dass gerade der baden-württembergische Staatssekretär für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, Patrick Rapp zu Besuch kam, um dessen Arbeit kennenzulernen. Doch was tut Biolago denn eigentlich genau?

In der „Farm“ können junge Unternehmer durchstarten

Seit Januar 2021 leitet Christina Groll das Gründungszentrum der Stadt Konstanz, welches den Namen „Farm“ trägt. An der Wand hängen die Logos der Firmen, deren Weg in der „Farm“ begann. | Bild: Michael Buchmüller

Im Gründungszentrum der Stadt Konstanz sollen neue Ideen gedeihen und Gründer gefördert werden. Als die „Farm“ wird diese städtische Einrichtung bezeichnet. Am neuen Standort in der Bücklestraße finden Jungunternehmer beste Startbedingungen – und Bereiche mit so klangvollen Namen wie „Wilde Wiese“ oder „Heuboden“. Wirtschaftsförderin Christel Groll erklärt die Hintergründe und erzählt von Erfolgsgeschichten.

Cyberlago: „Wir sind das Netzwerk für Digital-Experten“

Tobias Fauth am Fenster des Cyberlago-Büros in der Farm, im Hintergrund die unter Denkmal stehende Fabrikhalle des Bückleareals. | Bild: Michael Buchmüller

Das Netzwerk Cyberlago hilft Unternehmen bei der Digitalisierung – speziell in der Bodenseeregion. Zurück geht die Initiative auf den ehemaligen Wirtschaftsförderer Friedhelm Schaal. Begonnen hatte alles mit 30 Firmen und den zwei Konstanzer Hochschulen. Heute zählt das Netzwerk rund 130 Unternehmen. „Uns geht es vor allem um den Aufbau von Wissen und die Vernetzung in der Region“, erklärt Geschäftsführer Tobias Fauth.