Endlich Wochenende! So dachten wahrscheinlich die beiden 22 und 24 Jahre alten Frauen, als sie die Disco Grey in der Max-Stromeyer-Straße besuchten. Doch nahm die Party für sie am Samstagmorgen, 9. September, ein unschönes Ende.

Mann fasst Frauen an Brust und Po

Beiden jungen Frauen befanden sich gegen 5 Uhr morgens gerade auf dem Parkplatz der Diskothek. „Dort kamen sie mit einer Gruppe unbekannter Besucher in Kontakt“, schreibt Katrin Rosenthal, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz, in einer Mitteilung. „Ein Mann der Gruppe fasste zunächst der 22-Jährigen mehrfach an den Po und anschließend der 24-Jährigen an die Hüfte und die Brust.“

Eine Begleiterin der Frauen mischte sich ein. Nachdem sie ihn „mit seinem Verhalten konfrontierte, verließ der Unbekannte die Örtlichkeit“, beschreibt Rosenthal die Situation weiter.

Polizei sucht Zeugen

Jetzt sucht die Polizei nach dem Unbekannten, zu dem der Polizei folgende Beschreibung vorliegt: etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, 30 bis 35 Jahre alt, stämmigere Figur, dunklerer Teint, schwarzer Bart. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt, heißt es in der Mitteilung.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz unter 07531 9952222, zu melden.