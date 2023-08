Bei den Wollmatinger Vereinen und dem Festkomitee laufen die Vorbereitungen für den Festbeginn am Freitag, 1. September, auf Hochtouren. Das bedeutet nicht nur Bierbänke aufstellen, Kabel verlegen und die Bühne vorbereiten, sondern auch Knoblauch schälen, Spätzleteig anrühren und Kuchen backen.

Bei Daniel Groß laufen die Fäden zusammen. Gemeinsam mit seinen Kollegen vom Festkomitee steckt der Vorsitzende viel Herzblut und Zeit in die Organisation. „Wir sind seit Jahren ein eingespieltes Team und die Zahnräder laufen ineinander“, erklärt er. Die Organisatoren setzen vor allem auf das bewährte Programm und Angebot, das auch im Jahr 2022 für großen Ansturm sorgte.

„Wieso sollen wir das Konzept ändern, wenn es so gut ankommt?“, fragt er. Am Freitagabend gehört die Bühne dem Musikverein Wollmatingen, der mit echten Bodensee-Klassikern wie „Die Fischerin vom Bodensee“ so einige Besucher zum Schunkeln bringen dürfte. Am Samstag heizt die siebenköpfige Partyband Wilde Engel aus Titisee-Neustadt ein. „Da brauchen wir vor der Bühne genügend Platz zum Tanzen“, so Groß.

Vom Fischfilet bis zur Süßspeise ist alles geboten

Die Besucher dürfen sich auf kulinarische Spezialitäten wie das Kretzerfilet im Bierteig am Stand des Kraftsportvereins freuen. „Wir haben rund hundert Kilogramm frischen Fisch von der Reichenau bestellt“, erklärt Vorsitzender Andreas Weber.

Seine Empfehlung bei ihnen am Stand sind die „Strubede“ – ein zäher Pfannkuchenteig wird durch einen Trichter in heißem Fett zu Nestern gegossen und anschließend mit Puderzucker bestreut. „Das gibt es so nur bei uns und viele kommen extra dafür auf das Fest“, erklärt Weber. Dass man als Helfer am Ende des Abends „selbst wie eine Fritteuse riecht“ gehöre eben dazu, scherzt er.

Weitere Köstlichkeiten bieten die Kirchengemeinde St. Martin, der Musikverein Wollmatingen, die Ur-Wollmatinger sowie die Narrengesellschaften Zeppelin, Giraffen AG und Riedhexen. Neu dabei ist der Skatclub 3-4-3 Gut Blatt. Beim Stand von Süßwaren Mayer dürften Naschkatzen fündig werden und die AbSee-Bar versorgt die Gäste mit frisch gemixten Cocktails.

Das Programm im Überblick Freitag, 1. September Am Freitag, 1. September, öffnen um 17 Uhr die Stände auf dem Engelsteig und der Hochstatt. Um 19 Uhr findet die offizielle Eröffnung des Dorffestes in Wollmatingen gemeinsam mit den Vereinen und der Gemeinschaft der Fanfarenzüge statt. Im Anschluss sorgt der Wollmatinger Musikverein für gute Stimmung. Samstag, 2. September Am Samstag, 2. September, beginnt der Festbetrieb bereits am Nachmittag um 16 Uhr. Am Abend findet die große Party mit der Schwarzwälder Cover-Band Wilde Engel statt. Das Ausschankende ist wie am Vortag um 24 Uhr, das Festende um 0.30 Uhr. Sonntag, 3. September Den Festsonntag, 3. September, läutet um 10 Uhr der ökumenische Gottesdienst ein. Zur Mittagszeit spielt die Jugendkapelle des Musikvereins Wollmatingen und am Nachmittag ist gemütlicher Ausklang des Dorffests.

Organisator Groß: „Unser Fest ist für Einheimische“

Die Arbeitseinsätze der Riedhexen hat Sascha Okle bereits koordiniert und die Schichten eingeteilt. An ihrem Stand lockt das Hexenbrot – eine frischgebackene Seele mit Knoblauchbutter und Schnittlauch. Die genaue Rezeptur unterliegt natürlich der absoluten Geheimhaltung, wie es sich unter Hexen gehört.

„Ich kann nur so viel verraten: Es ist Knoblauch drin, und zwar nicht gerade wenig“, sagt der 28-Jährige. Ideal wäre jetzt noch, wenn die Hexen einen funktionierenden Zauberspruch für gutes Wetter hätten. „Dann steht einer ausgelassenen Stimmung nichts im Weg“, so Organisator Groß.

Das sei auch den Anwohnern zu verdanken, die jedes Jahr sehr viel Verständnis zeigen und meistens sowieso selbst mitten unter den Gästen sind. „Unser Fest ist für Einheimische. Ich wünsche mir, dass so viele Wollmatinger und Konstanzer wie möglich kommen“, so der 57-Jährige.

Und dann verrät er noch einen Geheimtipp: „Unser Dorffest ist wohl das einzige in den Konstanzer Gemeinden, wo man auf die Reben von genau dem Wein schauen kann, den man gerade trinkt.“ Dafür lohnt sich ein Besuch bei den Ur-Wollmatingern, zwei eingesessene Freunde, die dazu noch einen kräftigen Schwartenmagensalat servieren. „Den lasse ich mir ganz sicher nicht entgehen“, so Daniel Groß.