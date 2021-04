Wie die Pressestelle der Insel Mainau bekannt gibt, haben seit Freitag, 30. April, alle Bürger die Möglichkeit, sich auf dem Parkplatz der Insel auf dem Festland kostenlos testen zu lassen. Damit wird das Angebot der bereits vorhandenen Testmöglichkeiten in Konstanz erweitert. Die Teststation ist vom öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) beauftragt.

„Die Mainau GmbH freut sich über die örtliche Nähe zur Insel Mainau, denn so haben auch Gäste der Mainau die Möglichkeit, sich vor einem Besuch unkompliziert direkt vor Ort testen zu lassen. Für Bürger, die nur zum Testen kommen und nicht die Insel besuchen, stehen Parkplätze kostenlos zur Verfügung“, schreibt die Pressereferentin der Mainau GmbH, Andrea von Maur.

Zutritt auf die Mainau Die Kartenanzahl ist pro Zeitfenster begrenzt und Karten sind aktuell nur online und bei Angabe eines Besuchstages sowie eines konkreten Ankunftszeitfensters buchbar, unter www.mainau.de . Das betrifft alle Besucher einschließlich der Jahreskarteninhaber. Diese und alle Kinder erhalten das Zeitfenster kostenlos. Gäste, die bereits im Besitz einer Karte sind, müssen ebenfalls ein Zeitfenster buchen. Der Zutritt ist ausschließlich in dieser Zeitspanne möglich. Letzter Zutritt ist zwischen 16 und 17 Uhr möglich. Die Insel wird derzeit von 9 Uhr bis 19 Uhr geöffnet sein. Sie ist nur über den Inseleingang auf dem Festland zu erreichen.

Seit Samstag, 24. April, ist die beliebte Insel wieder für Besucher zugänglich. Hierfür ist ein tagesaktueller Antigen-Schnelltest oder PCR-Test notwendig. Selbsttests sind ausgeschlossen und Kinder unter sechs Jahren müssen keinen vorherigen Test machen. Zudem muss vor dem Besuch ein Zeitfenster über die Homepage der Insel Mainau gebucht werden.

Das Bürgertestzentrum „Parkplatz Insel Mainau“ ist täglich von 9 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Terminbuchungen für kostenlose Bürgertests sind ab sofort möglich unter: www.buergertest-mainauparkplatz.de

Weiteres Testangebot auf dem SÜDKURIER-Parkplatz

Am Montag, 3. Mai, wird auch auf dem Betriebsgelände des SÜDKURIER Medienhauses in der Max-Stromeyer-Straße 178 ein öffentliches Testzentrum den Betrieb aufnehmen. Dieses wird in Kooperation mit dem regionalen Partner „Berry‘s Konstanz“ betrieben und kann sowohl zu Fuß (Walk-In) als auch mit dem Auto (Drive-In) besucht werden.

Vorab ist die Buchung eines Termins notwendig. Am Check-In erhalten die Besucherinnen und Besucher dann einen QR-Code. Über welchen sie das Testergebnis nach etwa 15 bis 20 Minuten auf ihrem Smartphone abrufen können.

Terminbuchungen für das Drive-In- und Walk-In-Testzentrum beim SÜDKURIER sind ab sofort über www.schnelltestzentrum-konstanz.de möglich. Die Schnelltests auf dem Betriebsgelände werden zunächst montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr durchgeführt.