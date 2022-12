Da hat wohl einer nicht richtig aufgepasst. Zu einem Unfall ist es am Donnerstag, 29. Dezember, gegen 18.45 Uhr an der Kreuzung Reichenaustraße und Riedstraße gekommen. Ein 36-jähriger Fahrer eines VW Polo war auf der Riedstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung geradeaus in Richtung Fritz-Arnold-Straße fahren, teilt das Polizeipräsidium Konstanz mit.

Aus Unachtsamkeit sei der über die Kreuzung gefahren, obgleich die Ampel für seine Fahrtrichtung Rot anzeigte, heißt es in der Pressemitteilung. Im Fachjargon nennt man das auch Rotlichtverstoß. Er stieß mit einem Audi eines 28-Jährigen zusammen, der die Fritz-Arnold-Straße befuhr und an der Kreuzung nach links auf die Bundesstraße 33 einbog. Beide Autofahrer blieben unverletzt, teilt die Polizei mit. Es entstand lediglich Blechschaden in Höhe von 7.500 Euro.