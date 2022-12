Vier gegen zwei Räder: Bei einem Unfall, der sich am Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr ereignete, hat ein Radfahrer leichte Blessuren davongetragen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei Konstanz hervor. Demnach war ein 60-jähriger Taxi-Fahrer auf der Kanzleistraße unterwegs und bog mit seinem Auto nach rechts in die Hussenstraße ein.

Der Mann wollte dann weiter in Richtung Obermarkt fahren. Beim Abbiegevorgang streifte das Taxi allerdings einen 61-jährigen Radfahrer, der auf der Hussenstraße Richtung Münsterplatz fuhr. Beim Streifvorgang verletzte sich der Radfahrer leicht. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Am Auto und am Fahrrad entstand laut Polizeiangaben kein Schaden.