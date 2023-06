Sie ist die alte Dame unter den Fährschiffen, die rund um die Uhr zwischen Konstanz und Meersburg pendeln: Die Fontainebleau steht seit 1970 in den Diensten der Stadtwerke Konstanz. Nun hat sie bald ihre allerletzte Fahrt vor sich: Die neue LNG-Fähre wird das alte Schiff ersetzen.

Genau aus diesem Grund muss die Fontainebleau aktuell den Fährehafen in Staad verlassen. Beobachter sahen, wie das Schiff am Donnerstagnachmittag, 15. Juni, in Richtung Konstanzer Trichter schipperte und fragten sich: Nanu, was ist da los?

Christopher Pape, Sprecher der Stadtwerke Konstanz, erläutert: „Da am Samstag, 17. Juni, die neue LNG-Fähre getauft wird, brauchen wir im Fährehafen Platz. Somit muss die Fontainebleau neben dem Sea Life im BSB-Hafen zwischengeparkt werden.“

Die Fontainebleau und die LNG-Fähre Der Stapellauf der Fontainebleau erfolgte am 26. Juni 1970. Zum zehnjährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Konstanz und Fontainebleau erhielt die Fähre den Namen der französischen Partnerstadt. Das Schiff kann 40 Autos und 600 Passagiere transportieren. Es ist 54 Meter lang und 13,4 Meter breit. Zum Vergleich: Die neue LNG-Fähre bietet Platz für 64 Autos und 700 Passagiere. Sie ist 82,5 Meter lang und 13,4 Meter breit.

Wie die Webcam des Hotels Viva Sky zeigt, wurde die Fontainebleau am Donnerstag, 15. Juni, vorübergehend im BSB-Hafen neben dem Konstanzer Sea Life geparkt. | Bild: Screenshot Webcam

Anschließend sind die Tage des Fährschiffs in alter Funktion gezählt. „Schon jetzt wird die Fontainebleau nicht mehr im Pendelverkehr eingesetzt, sondern nur noch für wasserbauliche Arbeiten genutzt“, so Pape. Sie dient quasi als Arbeits- oder Lastschiff.

Wo das Schiff seinen Lebensabend verbringen darf, steht inzwischen auch fest. Einst gab es Überlegungen, die Fontainebleau als Kulturschiff zu nutzen, doch diese Idee des Jungen Forums wurde aus Kostengründen verworfen.

(Archivbild) Hier war die Fontainebleau noch im Pendeldienst im Einsatz. Bald darf sie sich in Österreich ausruhen. | Bild: Stadtwerke Konstanz | SK-Archiv

„Die Fontainebleau wird teilweise abgewrackt“, sagt Christopher Pape. „So werden zum Beispiel die Motoren ausgebaut und die Steuerhäuser entkernt. Dies wird voraussichtlich im September oder Oktober 2023 geschehen.“

Anschließend möchte der Yachtklub im österreichischen Hard nahe Bregenz die Fähre als Vereinsheim nutzen. Wie viel Geld der Verein für die unsterblichen Überreste der alten Dame bezahlt, ist noch unklar. „Der Vertrag ist noch nicht unterschrieben“, sagt Christopher Pape.