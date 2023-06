Am 17. Juni 2023, genau 1742 Tage oder vier Jahre, neun Monate, eine Woche und ein Tag nachdem in einer Hamburger Werft die erste Schweißnaht gesetzt wurde, wird in Konstanz das jüngste Flottenmitglied der Stadtwerke ihren Namen erhalten. Die Fertigung der neuen Fähre wurde in dieser Zeit von Pleiten, Pech und Pannen begleitet. Doch am Samstag soll es wirklich soweit sein.

„Unser neues Flottenmitglied wird dann endlich seinen Namen erhalten“, lässt sich Christoph Witte, technischer Leiter der Stadtwerke-Fähren, in einer Pressemitteilung zitieren. Die Öffentlichkeit ist zu dem Festakt eingeladen. Und was ist geplant? Laut der Pressemitteilung sollen die Feierlichkeiten am Samstag um 14 Uhr im Fährehafen Konstanz-Staad beginnen.

Bodensee Das Geisterschiff vom Bodensee: Was beim Bau der neuen LNG-Fähre alles schiefging, ist gespenstisch Das könnte Sie auch interessieren

Ab 15.30 Uhr gibt es ein Rahmenprogramm mit Musik, Essen und Trinken sowie Attraktionen für Kinder auf dem Gelände. Die neue LNG-Fähre kann besichtigt werden, ebenfalls liegen auch das historische Fährschiff „Konstanz“ sowie das neue Elektroschiff MS „Insel Mainau“ der Bodensee Schiffsbetriebe (BSB) im Fährehafen.

Das müssen Sie über die noch namenlose Fähre wissen

Das neue Fährschiff 14 der Stadtwerke Konstanz ist nahezu baugleich mit dem derzeit neuesten Fährschiff „Lodi“. Es ist 82,5 Meter lang und 13,4 Meter breit und bietet Platz für 64 Fahrzeuge sowie 700 Passagiere. Angetrieben wird es von zwei schnelllaufenden reinen Gasmotoren.

Betankt wird es mit verflüssigtem Erdgas (LNG = Liquified Natural Gas). Dabei handelt es sich um herkömmliches Erdgas, das auf unter minus 160 Grad Celsius herabgekühlt wird. Dabei verflüssigt es sich und hat nur ein Sechshundertstel seines Volumens, was den Transport und die Lagerung erleichtert.