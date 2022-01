Hallo, Flughafen Stuttgart – ich hätte ein Fundstück zu melden. Einer Ihrer Trolleys steht am Bahnhof Konstanz-Petershausen.

...

Wie der hierherkommt? Ja, woher soll ich das denn wissen? Es wird wohl kaum jemand von Stuttgart bis nach Konstanz gelaufen sein damit – dann war‘s wohl so, dass ein Passagier, der bei Ihnen in Stuttgart ankam, sich den Trolley schnappte, damit in die S-Bahn gestiegen ist, das Teil bis zu den Fernverkehrsbahnsteigen bugsierte und mit etwas Glück eine Niederflurbahn gefunden hat, die bis Konstanz fuhr. Eventuell sogar ohne Umsteigen in Singen oder Böblingen. Und dann, am Ende einer langen Reise, muss dieser Trolley am Petershauser Bahnhof wieder das Tageslicht erblickt haben, wo er dann einfach stehengelassen wurde.

...

Wie meinen Sie, das ist total unwahrscheinlich? Stimmt, hahaha, es GIBT ja überhaupt keine direkte Bahnverbindung von Stuttgart nach Konstanz im aktuellen Fahrplan, Sie haben Recht! Eher schon kommt man von hier aus ohne Umsteigen zum Airport Zürich, aber bei den Schweizer Nachbarn einen Flughafentrolley mitgehen zu lassen und über die Grenze zu bringen, traut sich dann wohl doch keiner.

Rätselhaft: Ein Trolley vom Flughafen Stuttgart steht in Petershausen. Bild: Finke | Bild: Claudia Rindt

Mein Nachbar, der hauptberuflich Taxi fährt, sagt, er war‘s nicht, dabei hatte ich ihn gar nicht verdächtigt, den Kofferkuli hier abgestellt zu haben. Aber er ist Pole, da ist man wohl Kummer gewöhnt was skurrile Anschuldigungen betrifft. Also, er war‘s nicht, ganz sicher, denn bei ihm wollte nämlich neulich jemand ins Taxi steigen und einen Einkaufswagen mitnehmen. Da hat er sich geweigert und der Person einen Vogel gezeigt. Das fällt also als Erklärung aus.

Sind Sie noch dran? Ich wüsste nämlich jetzt gerne, was mit dem Trolley passieren soll. Vielleicht kann ihn jemand mitnehmen, der von hier aus zum Stuttgarter Flughafen möchte? In der Bahn scheint ja niemand Anstoß daran zu nehmen, wenn jemand so einen Trolley mit sich führt?

...

Zuviel Aufwand? Aber diese Dinger sind doch teuer, ich habe mal gelesen, dass ein stinknormaler Einkaufswagen mehrere Hundert Euro kostet.

...

Ist Ihnen egal? Ja gut, dann schlage ich vor, dass wir ihn an unserem Konstanzer Flughafen einsetzen. Da reicht auch einer, so wahnsinnig viele Menschen mit großen Koffern kommen da nicht an. Ich frag gleich mal an, ob sie ihn haben wollen. Wir überkleben einfach das „Stuttgart“ mit „Konstanz“, fertig ist das Großstadtflair.

...

Machen wir so? In Ordnung, tschüss!