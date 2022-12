Konstanz vor 1 Stunde

Geschubst, geschlagen, getreten – Schlägertrupp überfällt zwei junge Männer

Eine vierköpfige Gruppe schlägt am Wochenende auf zwei junge Männer in Konstanz ein. Danach flüchten sie in verschiedene Richtungen. Nun sucht die Polizei Zeugen.