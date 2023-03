Konstanz vor 2 Stunden

Feier-Areal oder Platz für Flüchtlinge? So geht es mit der Leichtbauhalle auf Klein Venedig weiter

Wo gerade an milderen Tagen bereits die Grills am Bodenseeufer brennen und Musik läuft, steht ein Zelt für 480 Flüchtlinge. So soll es auf dem Platz, den Konstanzer gerne in ihrer Freizeit besuchen, aber nicht bleiben.