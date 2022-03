Wie die Konstanzer Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, hat ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch, 2. März, auf Donnerstag, 3. März, einen Flurschaden auf dem Gelände des Flugplatzes in der Riedstraße verursacht. Die Höhe des Schadens schätzen die Beamten auf rund 4.000 Euro.

Nach Angaben der Polizei verschaffte sich der Täter durch ein Tor Zutritt zum Flugplatz. Dieses sei zwar geschlossen aber nicht verschlossen gewesen. Dort driftete die Person mit dem Fahrzeug mehrfach auf der Wiese. Dadurch entstand auf dem unbefestigten Flugplatzgelände ein erheblicher Schaden.

Ein Autofahrer richtete auf dem Flugplatz einen Flurschaden an, weil er mit seinem Fahrzeug darauf driftete. | Bild: Maurice Sauter

Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Konstanz, unter der Telefonnummer (07531) 995-0, zu melden. Bereits im Januar 2021 driftete ein Autofahrer auf dem Rollfeld des Konstanzer Flugplatzes und verursachte damals einen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.