Mehrere Gebäude in Konstanz, darunter auch das Polizeipräsidium, sind in den vergangenen Tagen von unbekannten Personen beschädigt worden. Die Polizei sucht nach Personen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (07531) 995-0 zu melden. Das teilt die Pressestelle der Polizei mit.

Im ersten Fall haben noch unbekannte Täter am vergangenen Wochenende, zwischen dem 10. Juni und 12. Juni, die Rückseite des Konstanzer Polizeipräsidiums am Benediktinerplatz beschmiert. An mehreren Stellen wurde der Schriftzug „Bunker“ an Wände geschrieben. „Wir gehen davon aus, dass es mehrere hundert Euro kosten wird, die Fassade zu reinigen, um diese komplett von den Schmierereien zu befreien“, sagt Pressesprecher Uwe Vincon gegenüber dem SÜDKURIER. Der Hausmeister habe nach dem Wochenende die unerwünschten Schriftzüge entdeckt.

Bild: Wagner, Claudia

Diese Schmierereien finden sich auch am Gebäude des Archäologischen Landesmuseums, das wenige Meter neben dem Polizeipräsidium steht. Dort wurde laut Pressemitteilung außerdem eine Laube auf dem Gelände beschädigt und laut Angaben der Polizei außerdem mehrere große Blumenkübel im Eingangsbereich umgeworfen. Die genaue Höhe des gesamten Schadens ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

In einem weiteren Fall haben noch unbekannte Täter an der Turnhalle der Wessenberg-Schule am Winterersteig Beschädigungen verursacht. Hier wurden zwischen Donnerstag, 9. Juni, und Montag, 13. Juni, zwei Fenster und ein Lamellenrollladen kaputt gemacht. Wie die Polizei in einer Pressenotiz mitteilt, ist auch in diesem Fall die genaue Schadenshöhe noch nicht bekannt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Nummer (07531) 995-0 mit dem Konstanzer Revier in Verbindung zu setzen.

Auch für die folgenden Fälle, die sich vergangene Woche in Konstanz ereignet haben, könnten Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung beitragen: