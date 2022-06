Nach einer Partynacht ist am frühen Samstagmorgen, 11. Juni, um 4 Uhr ein 24-Jähriger in Konstanz Opfer eines Raubdelikts geworden. Wie das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Konstanz am Sonntag mitteilte, hatte das Opfer zuvor eine Diskothek in der Oberlohnstraße besucht. Als er diese verließ, wurde er von zwei jungen Männern geschlagen und ausgeraubt.

Männer forderten „Money, Money“

Der 24-Jährige sei nach dem Verlassen der Diskothek auf dem Weg zum Kreisverkehr Reichenaustraße/Oberlohnstraße von zwei Männern mit den Worten „Money, Money“ angesprochen worden. Wohl weil er nicht sofort reagierte, schlug einer der beiden Täter den 24-Jährigen ins Gesicht. Das Opfer versuchte daraufhin zu flüchten, doch wurde er von den beiden Verfolgern eingeholt.

Einer der beiden Täter habe ihn festgehalten, der andere habe Geld und das Handy des Opfers verlangt. Nachdem der 24-Jährige beides aushändigt habe, hätten die Täter von ihm abgelassen und seien verschwunden. Die Polizei sucht nun Zeugen des Raubes. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Konstanz unter (07531) 995-0 entgegen.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Bei einem der Täter soll es sich um einen jungen Mann im Alter von 18 bis 20 Jahren gehandelt haben. Er soll ungefähr 1,80 Meter groß sein. Er hatte laut der Polizei dunkle Haare und war mit einer weißen Kapuzenjacke und einer dunklen Hose bekleidet. Der andere Täter sei etwas kleiner gewesen, habe kurze, lockige, dunkle Haare gehabt und sei dunkel gekleidet gewesen. Die beiden Täter seien außerdem europäischen Aussehens gewesen.