Konstanz vor 4 Stunden

Drei Einbrecher bedrohen Zeugen: Wenn er die Polizei ruft, würden sie ihn umbringen

Ein Zeuge beobachtet am frühen Sonntagmorgen einen Einbruchsversuch an der Hafenhalle in Konstanz. Als er die drei Männer anspricht, reagieren sie deutlich – und bedrohen ihn mit einem Messer. Gefahndet wurde trotzdem.