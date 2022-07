Döner, Kuchen, Eis – was für viele nach dem perfekten Menü klingt, war am Wochenende die Formel für Einbrecher in Konstanz. Denn sowohl eine Eisdiele als auch eine Bäckerei und ein Imbiss wurden laut Polizeipräsidium Konstanz zu Opfern von Einbrechern. Allerdings waren die Täter dabei nicht auf Essbares aus.

Einnahmen vom Vortag sind weg

In der Nacht auf Samstag, 16. Juli, traf es die Eisdiele „Eis am See“ an der Seerheinpromenade auf rechtsrheinischer Seite. Laut Polizeisprecherin Katrin Rosenthal beschädigten der oder die Täter ein Fenster und gelangten so in den Innenraum.

Dort erbeuteten sie mehrere hundert Euro Bargeld. „Wechselgeld und die Barkasse vom Vortag“, wie Kemal Günesli, der das Geschäft gemeinsam mit seiner Partnerin betreibt, dem SÜDKURIER sagt. Schon am vergangenen Samstagmittag war die Eisdiele aber wieder für Besucher geöffnet.

„Wir haben das erstmal notdürftig repariert. Nachdem die Spurensicherung weg war, ging es weiter mit dem Verkauf“, so Günesli. Der Einbruch und das verschwundene Geld seien ärgerlich, „aber wenigstens wurden keine Geräte beschädigt oder geklaut“.

Während der Arbeit bestohlen

Auch die Paradiesbäckerei in der Gottlieber Straße wurde zum Ziel eines Kriminellen. Dort gelangte bereits am Freitagmorgen, 15. Juli, ein Unbekannter irgendwann zwischen 4 und 10 Uhr über ein offenstehendes Fenster in den Büroraum, wo er aus der Handtasche einer Mitarbeiterin Bargeld, diverse Dokumente und persönliche Gegenstände stahl.

In der Nacht auf Sonntag, 17. Juli, traf es schließlich einen Döner-Imbiss am Zähringerplatz. „Die Täter knackten im Zeitraum zwischen 23 und 11 Uhr das Schloss des außen neben dem Imbiss stehenden Kühlschranks und stahlen daraus sämtliche Getränke“, so die Polizeisprecherin. Die Höhe des Schadens liege im Bereich mehrerer hundert Euro.

Zu allen drei Fällen hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Wer Angaben zu den Einbrüchen machen kann, soll sich unter der Telefonnummer (07531) 995-0 bei den Beamten melden.