von Michael Buchmüller

Verena Hauser und Marina Eckert, heute knapp über dreißig Jahre alt, haben in Konstanz Psychologie studiert. Marina Eckert hat bei einer Unternehmensberatung in Konstanz gearbeitet. Verena Hauser in der Personalentwicklung bei einem mittelständischen Chemie-Betrieb in der Nähe von München. Schon damals seien viele Freunde auf sie zugekommen und hätten bei ihnen Beratung gesucht. Hauser sagt: „Die waren gerade frisch in ihre Berufe eingestiegen und standen vor vielen Herausforderungen.“

Es hätten sie folgende Fragen umgetrieben: Wie organisiere ich meine beruflichen Aufgaben? Wie kommuniziere ich mit Mitarbeitern und Chefs? Wie gehe ich mit Konfliktsituationen um? Wie trete ich vor Kunden auf? Fragen, die oft alle gleichzeitig auftraten. „Eigentlich hätten all diese Berufseinsteiger eine Eins-zu-Eins-Betreuung gebraucht. Aber so ein Coaching ist für Firmen natürlich viel zu teuer“, so Verena Hauser.

Also kam den beiden Frauen die Idee, einen digitalen Coach zu erschaffen, der die Berufseinsteiger begleitet: Sally. Über Jahre haben sie die Beratungsmethoden, die sie selbst anwendeten, gesammelt und analysiert. Heinrich Geywitz kam als IT-Experte dazu. 2018 standen sie dann vor der Entscheidung. „Machen wir das jetzt ganz oder gar nicht?“ Sie kündigten ihre Jobs und konzentrierten sich ganz auf die neue Aufgabe. Und im Januar 2019 gründeten sie ihr Startup „sklls“. Das englische Wort „skills“ steht für Fähigkeiten, die es zu finden, zu stärken und zu entwickeln gilt.

„Sally ist eine Mischung aus menschlicher und künstlicher Intelligenz“

Marina Eckert gibt ein Beispiel: „Nehmen wir Max, der seinen Chef zu einer Präsentation bei einem Kunden begleiten soll. Morgens ruft ihn sein Chef an, sagt ihm, er sei krank, Max müsse die Präsentation übernehmen. Max bekommt kurz Panik: Ob er das kann? Und nun kommt Sally ins Spiel, die hat er im Handy, er muss sie nur öffnen, ihr das Problem schildern. Durch gezielte Fragen wird Sally zum Kern des Problems vordringen.“

Und wie geht‘s weiter? „Max findet heraus: Er ist sich relativ sicher, dass er das Thema inhaltlich drauf hat, aber hat Angst, der Situation nicht gewachsen zu sein. Und nun greift Sally auf ihre Algorithmen zurück und gibt Max Tipps: Wie wäre es mit einer Atemübung, die dich beruhigt? Oder Power Posing, dem Einnehmen einer raumgreifenden Körperhaltung, die dich stärker fühlen lässt? Max probiert es aus und geht ruhiger zur Präsentation.“ Eine von vielen Möglichkeiten, wie Sally helfen kann. „Man sieht: Sally ist eine Mischung aus menschlicher und künstlicher Intelligenz“, so das Fazit von Marina Eckert.

Unternehmen würden nun bei sklls für ihre Berufseinsteiger Sally als Paket einkaufen, so Verena Hauser. Und Sally hat schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie diese bis in die erste Führungsposition hinein kompetent begleiten kann, und hilft, das Selbstmanagement weiterzuentwickeln. Und die Aufgabe der beiden Gründerinnen sei es nun, ihr Produkt immer weiter an die Bedürfnisse ihrer Kunden und Nutzer anzupassen. Ein Prozess, der letztlich nie aufhört. Über automatisierte Fragebögen und Feedback-Workshops mit Benutzern holt sich sklls Rückmeldung.

Das Start-up wird immer bekannter – auch durch gute Mundpropaganda

Das Startup beschäftigt inzwischen neben den drei Gründern eine Vollzeitkraft und zwei Werkstudenten, die nächste Investitionsrunde ist in vollem Gange. Und auch wenn die beiden Psychologinnen keine Umsatzzahlen preisgeben wollen, so scheint doch sicher, dass ihre Sally nachgefragt ist und bei Unternehmen gut ankommt. Sich weiter bekannt zu machen, ist eine der Aufgaben für die Zukunft. „Wir rufen Firmen, die sich für unser Angebot interessieren könnten, auch direkt an.“

Über Webinare kann man sklls kennenlernen. „Und Mundpropaganda von denen, die schon erfolgreich mit Sally arbeiten, hilft auch.“ Wer noch Zweifel hat, dass auch eine künstliche Intelligenz einen persönlich gut beraten kann, der kann es einmal ausprobieren. Auf der Internetseite von sklls gibt es für jeden ein einmaliges kostenloses Coaching. Und wenn es nur dafür ist, herauszufinden, was man sich für das neue Jahr vornehmen möchte.