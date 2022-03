In den letzten Wochen ist die Polizei wieder vermehrt über angebliche Handwerker, die in der Region unterwegs sind, informiert worden. Dabei handelt es sich jedoch auch vermehrt um Betrüger. Die meist zu zweit auftretenden Männer klingeln dabei bevorzugt bei lebensälteren Mitbürgern und geben sich als Handwerker oder Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Das schreibt die Pressestelle des Polizeipräsidiums in einer Pressemitteilung.

Die Polizei beschreibt das Vorgehen folgendermaßen: „Unter dem Vorwand, dringende Arbeiten an Leitungen, an der Elektrik oder ähnlichem, wie einem Wasserrohrbruch in der Nachbarschaft erledigen zu müssen, fordern sie Zutritt zu den Häusern und Wohnungen.“

Wenn die Trickbetrüger es in die Wohnung schaffen, geht es dort weiter. Sie kundschaften die Räume aus und lenken dafür die Bewohner ab, indem sie diese beispielsweise beauftragen, im Bad das Wasser laufen zu lassen oder im Keller irgendetwas zu überprüfen. Derweil machen sich die Trickdiebe über Wertsachen in der Wohnung her.

Am vergangenen Dienstagmorgen, 22. März, wurde auf diese Weise eine Konstanzer Seniorin bestohlen und abgezockt. Zwei Männer verschafften sich Zugang zu der Wohnung einer 83-Jährigen, indem sie ihr weismachten, Leitungen überprüfen zu müssen.

Die Frau ließ die Unbekannten daraufhin in ihre Wohnung. Als die Täter nach einer halben Stunde vorgaben, mit ihrer Arbeit fertig zu sein, zahlte die Seniorin dafür den Unbekannten 250 Euro. Kurz darauf stellte die 83-Jährige fest, dass mehrere wertvolle Schmuckstücke fehlen.

Das rät die Polizei in solchen Fällen

Generell rät die Polizei zur Vorsicht vor Haustürbesuchen.

Die Beamten warnen: Keine Handwerker, die nicht selbst bestellt wurden, oder Fremde in die Wohnung lassen!

Weder an der Haussprechanlage noch an der Wohnungstür sollte man sich überreden oder unter Druck setzen lassen und notfalls die Tür schließen.

Die Polizei bittet Betroffene, die Opfer dieser perfiden Masche geworden sind und dies noch nicht zur Anzeige gebracht haben, sich bei der Polizei Konstanz, unter der Nummer (07531) 995-0, zu melden.