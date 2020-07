Als Diskussionsgrundlage für die Gemeinderäte dient eine bunte Tabelle mit aktuellen und weitgehend konkreten Investitionsvorhaben, die Stadtkämmerer Joachim Helff geliefert hat. Unter den 35 aufgelisteten Vorhaben gibt es genau eines, das eine echte Einsparung verspricht: die Neugestaltung der Dettinger Ortsmitte.

Wobak zieht sich zurück

Die Pläne dafür hatten nach mehrjährigen Vorbereitungen in der städtischen Politik und Verwaltung eine breite Zustimmung gefunden. Dann allerdings wehrte sich die Bürgerinitiative Ortsmitte Dettingen, die sich nach wie vor gegen eine Wohnbebauung auf der Brunnenhalde ausspricht.

Die Wiese auf der Brunnenhalde ist mit ihrem wilden Bewuchs attraktiv für Bienen und andere Insekten. Vorerst wird dort nichts bebaut. | Bild: Nikolaj Schutzbach

Brunnenhalde Die Bebauung des grünen Buckels oberhalb des Parkplatzes ist wohl auf absehbare Zeit vom Tisch. Als die Wobak einen ersten Entwurf der Gebäudestrukturen samt Geschosszahlen vorstellte, gab es harsche Kritik von Anwohnern, die eine Bürgerinitiative gegen eine Wohnbebauung gründeten. In der Folge gelang es ihr, rund tausend Unterstützerunterschriften zu sammeln. Nachdem die Wobak sich schließlich aus finanziellen Gründen aus diesem Projekt zurückgezogen hatte, schlug das Bauverwaltungsamt vor, dort Wohnhäuser als sogenannte Baugruppen entstehen zu lassen. Da es dafür bisher jedoch keine Pläne gibt und die Baukosten wegen der Hanglage und des Untergrunds beträchtlich sein dürften, ist mit einer baldigen Realisierung wohl nicht zu rechnen. Denkbar wäre, dass der Verkauf von Grundstücken nun dem städtischen Haushalt zugutekommt.

Doch schließlich war es nicht deren Protest, der ordentlich Sand ins Getriebe streute, sondern die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wobak, die sich für viele überraschend von dem Vorhaben zurückzog. Außerdem soll das geplante Projekt Seniorenwohnen nur noch etwa halb so groß werden wie ursprünglich geplant.

Wie steht es um die anderen Projekte?

Alle in der Folge genannten Projekte sind in irgendeiner Form miteinander vernetzt, auch wenn sie sich nicht alle unmittelbar auf den städtischen Haushalt auswirken. Wir analysieren, wie es dort jetzt weitergeht.

Das alte Dettinger Schulhaus ist nach wie vor das Kernstück bei der Verschönerung der Dettinger Ortsmitte. Es soll ein Bürgerhaus werden. | Bild: Nikolaj Schutzbach

Bürgerhaus im alten Schulhaus Als zentrales Anliegen der Dettinger Bürger lässt sich die Umwidmung des alten Schulhauses in ein Bürgerhaus sehen. Das wiederum hat auch Auswirkungen auf die erforderliche Zahl an Parkplätzen in der Umgebung. In der Kämmerer-Tabelle ist die Planung für den Schulhausumbau als erforderlich gekennzeichnet. Die Bauausführung würde sich dann entsprechend in die Folgejahre verschieben. Tiefgarage unter dem Schulhof Die Planung für die Tiefgarage unter dem Schulhof mit ihren 40 Stellplätzen kann laut Tabelle auch nach dem Jahr 2021 erfolgen. Die gewünschte Anbindung an das Bürgerhaus ließe sich dann nachträglich verwirklichen.



Der neue Schulhof soll zum einen den Deckel der Tiefgarage bilden und zudem ein multifunktionaler Platz werden, der unter anderem die Infrastruktur für das Dorffest und ähnliche Anlässe zur Verfügung stellt. Radweg nach Dingelsdorf Der Radweg nach Dingelsdorf hat ebenfalls einen hohen Stellenwert für Dettingen. Die Planung soll im kommenden Jahr erfolgen. Vorher wird es laut Ortsverwaltungsleiter Jürgen Morgen noch eine Verkehrserhebung geben. Der Termin hierfür musste bereits zweimal verschoben werden. Als Gründe dafür nannte er zuerst die Froschwanderung und dann die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Nach der Zählung soll entschieden werden, ob die Kreisstraße zu einer Gemeindeverbindungsstraße degradiert werden kann. Dann lägen Verantwortung und Kosten anstatt beim Landkreis bei der Stadt Konstanz. Parkplätze bei der Kapitän-Romer-Halle Auf der grünen Wiese entlang der rückwärtigen Längsseite der Kapitän-Romer-Halle hätten etwa zehn Parkplätze entstehen sollen. Diese sind nun wegen der Verkleinerung des Seniorenwohnens nicht mehr erforderlich. Das ist der einzige Posten, der eine echte Einsparung erbringt, weil er entfällt: und zwar genau 64.029 Euro.



Das Schicksal des Parkplatzes hinter der Schule ist noch offen. Was mit ihm passiert, hängt nicht zuletzt davon ab, wie und wo der Neubau des Seniorenwohnens erstellt wird. Dettinger Dorfplatz Ähnlich wie beim Parkplatz ist die Situation beim Dorfplatz. Fest steht, dass ihn viele Bürger gerne erhalten und aufwerten möchten. Seniorenwohnen in Dettingen Laut Ortsvorsteher Roger Tscheulin sollen die neuen Planungen der Wobak noch dieses Jahr vorgestellt werden. Dabei würden dann der genaue Standort und die Parkmöglichkeiten festgelegt. Die Platzierung hätte gegebenenfalls eine unmittelbare Auswirkung auf den Parkplatz und den Dorfplatz.

Der Dettinger Dorfplatz gilt als umstritten. Die einen wollen ihn in gleicher Größte erhalten, die anderen könnten auf ihn verzichten. | Bild: Nikolaj Schutzbach

Es geht um Millionen

Fast 14 Millionen Euro sollen wegen der Corona-bedingten Verluste im laufenden Jahr im städtischen Investitionshaushalt eingespart werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass dieses Geld dann 2021 einfach ausgegeben werden kann. Der Dettinger Anteil beträgt bei acht aufgelisteten Projekten rund 2,8 Millionen Euro.

Für verschiedene Projekte, sofern ausgeführt, erhält Konstanz Zuschüsse; fast 2,7 Millionen Euro. Auf Vorhaben in Dettingen würden davon 679.000 Euro entfallen. Das für Dettingen verbleibende Budget in diesem Jahr beträgt rund 207.000 Euro. In Wallhausen gibt es dagegen keine Projekte, die im städtischen Haushalt berücksichtigt werden müssten.