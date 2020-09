Konstanz vor 8 Stunden

Die Konstanzer Wahllokale öffnen! Das müssen Sie wissen, wenn Sie am Sonntag Ihren OB-Stimmzettel persönlich abgeben

Wer bisher noch nicht gewählt hat, kann immer noch den Ausgang der Oberbürgermeister-Wahl am Sonntag mitbestimmen. Zum Wählen ist es alles andere als zu spät, und bis Freitag hatten schon fast 42 Prozent der Berechtigten per Brief abgestimmt. Alles Wissenswerte zur Stimmabgabe im Wahllokal.