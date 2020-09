von unserer Lokalredaktion

Am Wahlsonntag ist das Team der Lokalredaktion Konstanz ab dem Zeitpunkt der Öffnung der neun Wahllokale im Einsatz. In den Konstanzer Vororten, den rechtsrheinischen und linksrheinischen Stadtteilen sprechen wir mit Wählern, bleiben in Kontakt mit den Kandidaten der Oberbürgermeisterwahl und tragen Informationen rund um den Stand der Dinge bei der Auszählung der Stimmen zusammen.

Mit SÜDKURIER Online immer ganz nah dran

Im Lauf des Tages veröffentlichen wir alle gesammelten Einschätzungen, Analysen, Videos, Artikel und Statements auf sk.de/ob-wahl und im Live-Ticker, der am Sonntag ständig mit neuen Informationen und Updates erweitert wird. Außerdem steht allen Neugierigen noch bis zum Sonntag, 27. September, der Kandidat-O-Mat zur Verfügung.

Konstanz Welcher Kandidat vertritt auch Ihre politischen Positionen? Durch den Kandidat-O-Mat zur Oberbürgermeisterwahl finden Sie es heraus Das könnte Sie auch interessieren

Am Abend des Wahlsonntags kommen die Kandidaten im Bodenseeforum zusammen. Dort wird auch das Ergebnis der Wahl bekannt gegeben. Corona-bedingt wird die Öffentlichkeit nicht bei diesem Termin dabei sein können. Deshalb sind auch dort die SÜDKURIER-Redakteure dabei und begleiten den Abend mit kurzen Videos und zusätzlichen Inhalten für den Live-Ticker.

Mit der SÜDKURIER News App am schnellsten informiert

Sobald das Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl und die Wahlbeteiligung der Konstanzer feststeht, werden alle Nutzer der SÜDKURIER News App per Push-Nachricht darüber informiert. Alle Informationen zu dieser App, die sieben Tage kostenlos nutzbar ist, finden Sie natürlich im App Store für Ihr iOS-Smartphone und auf Google Play für Ihr Android-Gerät sowie auf suedkurier.de/app.

Konstanz Wer wird Oberbürgermeister von Konstanz? Alles zur Wahl finden Sie hier Das könnte Sie auch interessieren

Auch auf Facebook – nämlich dem „Konstanzer Seegeflüster“ – werden am Wahltag regelmäßig Updates veröffentlicht. Hier geht es zum Facebook-Kanal der Lokalredaktion Konstanz.