Konstanz vor 43 Minuten Der Haettelihof kommt ins Fernsehen – Leben hier die glücklichsten Tiere von Konstanz? Auf dem Demeterhof bei Allmannsdorf gibt es Hühner, Schafe und Jungbullen – und Menschen, die dort Energie tanken. Ute Elise Paluch zeigt jetzt den TV-Zuschauern in der SWR-Reihe „Lecker aufs Land“ ihre kleine Welt.

Der Haettelihof von und mit Ute Elisa Paluch in Konstanz ist ein idyllischer Ort für Mensch und Tier und wird jetzt richtig bekannt. Er steht in der SWR-Serie „Lecker aufs Land“ am Montag, 13. November, um 20.15 Uhr im Mittelpunkt. | Bild: Aurelia Scherrer