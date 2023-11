Den Shitstorm seines Lebens hat Patrick Romer, bekannt geworden durch „Bauer sucht Frau“, schon lange hinter sich. Aber was im vergangenen Jahr im RTL-“Sommerhaus der Stars“ passiert ist, hängt ihm bis heute nach. Deshalb ist der 27-Jährige jetzt donnerstags um 20.15 Uhr bei ProSieben in der Show „Das große Promi-Büßen“ zu sehen (Start: 9. November 2023). Dort sollen der Konstanzer und andere Prominente „unvergessliche Fehltritte“ aufarbeiten, wie der Sender ankündigt.

„Das wollte ich nicht“

Romer weiß durchaus, warum er Teil der zweiten Staffel des Formats ist – einer Schuld bewusst ist er sich nicht unbedingt. „Es war nie meine Absicht, Antonia zu verletzen oder zum Weinen zu bringen“, sagt er. Im „Sommerhaus“, so die Sicht der Zuschauer, war er 2022 äußerst respektlos mit seiner damaligen Freundin Antonia Hemmer (23) umgegangen.

„In solchen Shows ist es nun mal so“, sagt Romer, „dass man diese Szenen nie im Gesamtzusammenhang darstellen kann. Es war so, dass Antonia – genau wie ich – unbedingt weiter dabei sein wollte und wir auch diese Show gewinnen wollten.“

Er habe sie motivieren und „aus ihr das Beste rauskitzeln“ wollen. Als Team seien sie damals über sich hinausgewachsen, gewannen am Ende. Doch während ihn selbst nach eigener Aussage Druck weiterbringe, habe Hemmer diesen nicht gut weggesteckt. „Sie war traurig. Das wollte ich nicht. Deshalb war das vielleicht an der Stelle falsch“, gibt er zu.

Promis Erstes Interview nach Trennung: Warum Antonia Hemmer wirklich mit Patrick Romer Schluss gemacht hat Das könnte Sie auch interessieren

Er wolle niemandem weh tun oder verletzen, so Romer. Dass es doch passiert ist, tue ihm leid. „Aber heute können wir alle darüber lachen, denke ich. Ich weiß, dass Antonia das auch gut verdaut hat.“ Kontakt haben beide nicht mehr – aber was wird sie wohl zu seinem Auftritt sagen? „Ich glaube, sie findet es sicher lustig, mich da büßen zu sehen.“

Romer ist nicht der Erste, dessen Fehlverhalten im „Sommerhaus“ ihn in die Sendung brachte – in Staffel eins (Einschaltquote: knapp eine Million Zuschauer pro Folge) erging es der Schweizerin Elena Miras (31) so.

Olivia Jones (Mitte) empfängt zwölf Kandidaten zum „Großen Promi-Büßen“ (von links): Steff Jerkel, Danni Büchner, Christin Okpara, Eric Sindermann, Yvonne Woelke und Patrick Romer sowie Leon Machère, Gloria Glumac, Mike Cees, Emmy Russ, Jürgen Trovato und Lisha Savage. | Bild: Nikola Milatovic

Was in dem Format – dem Sieger winken 50.000 Euro – zu erwarten ist, darf Romer nicht verraten. Nur das: „Ich hatte viel Spaß und habe wie in jeder Show tolle Leute kennengelernt.“ Elf weitere Promis treten bei Dragqueen Olivia Jones (53) an, um ihre „öffentlich begangenen Missetaten“ zu büßen. Darunter Schauspielerin Yvonne Woelke, die die Ehe von Iris und Peter Klein auf dem Gewissen haben soll, Reality-TV-Sternchen Gloria Glumac (31), mit der Romer im Sommer eine Beziehung nachgesagt wurde, und Ex-Handballer Eric Sindermann (35), der ihm im Frühjahr die Freundschaft aufkündigte.

Schon jetzt steht fest, dass Romer auch in Zukunft im TV zu sehen sein wird. „Es werden immer spannende Sachen kommen. Momentan sind wir in Gesprächen und es wird sicher bald gedreht werden.“ Erst vor Kurzem sei wieder ein Kamera-Team bei ihm auf dem Hof gewesen.