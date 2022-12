Das hätte ins Auge gehen können: Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Fahrzeugen ist es am Freitagnachmittag, 16. Dezember, auf der Reichenaustraße gekommen. Darüber informiert das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung. Zu dem Unfall kam es, weil eine 25-Jährige unerlaubt nach links abbog.

Konstanz Plötzlich schlagen Flammen aus dem Motorraum: Fahrzeug brennt auf der Reichenaustraße Das könnte Sie auch interessieren

Dabei befuhr die junge Frau gegen 14.25 Uhr die Reichenaustraße mit einem Mercedes stadtauswärts. An der Kreuzung Reichenaustraße/Riedstraße/Fritz-Arnold-Straße bog die junge Frau unerlaubt nach links in die Fritz-Arnold-Straße ein. Hier kamen ihr zwei Autos, ein Opel und ein Audi, die stadteinwärts unterwegs waren, entgegen.

Der Fahrer des Audis streifte trotz Ausweichmanöver an dem Auto der jungen Frau entlang, mit dem Opel kam es zur direkten Kollision. Laut Polizeiangaben entstand an dem Opel durch den Unfall wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 3000 Euro. Auch am Audi entstand ein Schaden von ungefähr 1000 Euro, der Schaden am Mercedes beziffert die Polizei auf knapp 5000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.