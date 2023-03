Fünf bislang unbekannte Menschen haben Freitagnacht gegen 23.30 Uhr mehrere Autos im Paradies beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, war die Gruppe an der Kreuzung Brauneggerstraße/Wallgutstraße in Konstanz unterwegs und trat dort gegen die Außenspiegel von Fahrzeugen, die am Straßenrand geparkt waren. Das wurde von Zeugen beobachtet, heißt es weiter – woraufhin die Täter zu Fuß in Richtung Schulstraße flüchteten. Als die Polizei ankam, habe sie die Gruppe nicht mehr angetroffen.

Die Zeugen beschrieben als auffällig, dass eine Person der Gruppe mit einer Lautsprecherbox unterwegs war. Beschädigt wurden nach bisherigem Stand ein Renault und ein Volvo, die Schadenshöhe sei noch nicht bekannt.

Nun sucht die Polizei Zeugen, Hinweise zur Sachbeschädigung an Telefon 07531 9952222.