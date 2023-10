Noch knapp ein halbes Jahr ist es hin, bis im Bodensee-Stadion die nächste Auflage des Campus-Festival stattfinden soll. Doch die Verantwortlichen von der Campus-Festival Konstanz gGmbH um Xhavit Hyseni stecken schon tief drin in der Planung für die größte Musikveranstaltung in Konstanz. Drei Band-Wellen sind bereits bekannt, mit dabei sind aktuell große Acts wie 01099, Jeremias, Mayberg oder Nura.

Nach dem diesjährigen Schock um das Bodensee-Stadion sind die Veranstalter froh, das Gelände wieder als Veranstaltungsort nutzen zu können. Die Stadtverwaltung hatte in diesem Jahr, nur wenige Tage nach der letzten Ausgabe des Campus-Festival, die Fläche quasi über Nacht für Großveranstaltungen über 1000 Besucher gesperrt. Mittlerweile ist jedoch klar: Das Stadion soll zumindest soweit ertüchtigt werden, dass die Brandschutzvorkehrungen der Norm für solch große Veranstaltungen entsprechen.

(Archivbild) Ausgelassene Stimmung beim Campus-Festival 2023. | Bild: Cara Rexer/SK-Archiv

Die Veranstalter begrüßen Schritte

„Es wird ein optisch greifbarer Teil der Tribünen entfernt“, so Veranstalter Maximilian Schrumpf im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Damit gehen auch Veränderungen für die Gestaltung des Geländes einher. „Es ist klar, dass wir an der Geländegestaltung etwas anpassen müssen“, so Schrumpf. Was genau das heißt, bleibt aber weitestgehend offen.

Allerdings bereits klar ist, dass die Veranstalter weiter die Kapazitäten und Erreichbarkeiten der Bühnen sowie die Koordination dazwischen verbessern wollen. Zuletzt gab es dahingehend immer wieder Ärger, weil Gäste nicht zu ihrem Wunschkünstler vor die Bühne kamen, da diese bereits für weitere Besucher gesperrt worden war. Dies betraf vor allem die Atlantis-Bühne, die sich im Wald befindet, und die große Hauptbühne. Dahingehend wollen die Veranstalter nun weiter nachbessern.

Kreis Konstanz Die ersten Acts beim Campus-Festival sind bekannt! Diese Künstler kommen 2024 ins Bodensee-Stadion Das könnte Sie auch interessieren

Das reicht aber noch nicht

Was die Ertüchtigungsmaßnahmen für das Stadion angeht, so begrüßen die Veranstalter um Xhavit Hyseni die ersten Schritte. Maximilian Schrumpf sagt: „Es ist schön, dass die Themen angekommen sind.“ Sie machen aber deutlich: Ihnen ist das nicht genug. So geht der Blick längst über die geplanten Sofortmaßnahmen hinaus und richtet sich in Richtung Zukunft. Schließlich bleiben weiterhin die Probleme eines marode gewordenen Stadions, allen voran mangelnde Strom- sowie Wasserversorgung.

Für Werner Rietzschel, Maximilian Schrumpf und Xhavit Hyseni ist klar: Auf lange Sicht reichen die Sofortmaßnahmen nicht aus. So sei in der Branche auch sehr „außergewöhnlich“ kritische Grundinfrastruktur, wie etwa die Stromversorgung, weitestgehend selbst einbringen zu müssen. „Wir sind damit nicht zufrieden“, sagt Schrumpf klar. Allen voran benötige man Planungssicherheit – und das bis zu zwei Jahren bevor die jeweilige Veranstaltung überhaupt über die Bühne gehe.

Die Veranstaltung Das Campus-Festival findet im kommenden Jahr am 10. und 11. Mai statt. Austragungsort ist erneut das Bodensee-Stadion am Konstanzer Horn, ebenso wird es wie 2023 voraussichtlich einen Camping-Platz am Konstanzer Flugplatz geben. Bisher bekannte Künstler bei dem „Mixed-Music-Festival“ sind 01099, Anais, Badchieff, Becks, Bibiza, Blumengarten, Brockhoff, Cloudy June, Dominik Hartz, Esther Graf, Jeremias, Kaffkiez, Kasi, Layla, Levin Liam, Luis Ake, Mayberg, My ugly Clementine, Nura, Paula Carolina, Paulinko, Ritter Lean, Tränen, Tropikal LTD und Wa22ermann.

Es kommen noch weitere Acts, wie unter anderem ein weiterer Headliner sowie mehrere Künstler für die Electro-Bühne dazu. Insgesamt soll es über 40 Live-Acts auf vier Bühnen geben. Stolz sind die Veranstalter darauf, dass in diesem Jahr 50 Prozent der Acts weiblich sind und auch einige queere Künstler auf dem Line-Up vertreten sind. Erwartet werden bis zu 23.500 Gäste. Die Tickets Die Tickets der ersten Preisstufe (ermäßigt: 89,99 Euro; regulär 119,99 Euro) sind bereits vergriffen, in der zweiten Preisstufe sind die Karten für 99,99 Euro beziehungsweise 129,99 zu haben. Mit der nächsten Preisstufe steigen beide Beträge nochmals um 10 Euro. Es gibt auch die Möglichkeit für ein Soli-Ticket zu spenden. Damit ermöglichen Spender Gästen, die sich vielleicht keine Karte leisten können, trotzdem an der Veranstaltung teilzunehmen. Weitere Informationen sowie Tickets gibt es auf der Internetseite der Veranstaltung unter www.campusfestival-kn.de.

Konstanz 2024 gibt es hier wieder Festivals! Die Stadt Konstanz saniert das Bodensee-Stadion Das könnte Sie auch interessieren

Erste Maßnahmen sollen bis zum Festival erfolgt sein

Doch wie ist der aktuelle Stand beim Bodensee-Stadion, und wie soll es weitergehen? Wie die Stadtverwaltung Konstanz mitteilt, läuft aktuell die Ausschreibung zu Fluchtwegen und Geländern. Das teilt Mandy Krüger, Pressesprecherin der Konstanzer Verwaltung, auf SÜDKURIER-Nachfrage mit. Demnach sollten die Geländer nach derzeitigen Planungen rechtzeitig zum Campus-Festival eingebaut sein und die Öffnung des Stadiondamms erfolgt sein.

Und es gibt noch eine Maßnahme. So gibt Mandy Krüger an: „Außerdem ist geplant, die Löschwasserversorgung im gleichen Zeitfenster zu ertüchtigen. Das sind die Maßnahmen der Stufe 1, in der das Bodenseestadion wieder für Veranstaltungen mit über 1000 BesucherInnen genutzt werden kann.“ Das soll die Feuerwehr und ihre Arbeit entlasten. Die bauliche Umsetzung soll ab Ende November diesen Jahres erfolgen.

Meinung Wie junge Menschen und ihre Kultur in Konstanz klein gehalten werden – Ein Kommentar von Jörg-Peter Rau Das könnte Sie auch interessieren

Weitere Schritte werden noch geplant

Bisher klingen die Ertüchtigungsmaßnahmen allerdings eher nach Pflasterbehandlung, eine Lösung für die Stromversorgung scheint derweil beispielsweise nicht in Sicht. Das ist auch der Grund, weshalb die Veranstalter um Xhavit Hyseni nach aktuellen Stand für das kommende Jahr erneut mit Schwerlastgeneratoren auf Lastwagen-Anhängern planen, die Energie mittels der Verbrennung von fossilen Brennstoffen bereitstellen.

Dazu heißt es aus dem Rathaus wenig konkret: „Auch von Seiten der Stadt wäre es wünschenswert auf diese Generatoren verzichten zu können. Lösungen für die Löschwasser und Stromversorgung werden definitiv gesucht. Wir befinden uns derzeit in Abstimmungen.“

Es sei geplant, die Löschwasserthematik bis Frühjahr 2024 abgearbeitet zu haben. Allerdings betrifft das nur das Löschwasser und nicht das Brauchwasser, etwa für dortige Infrastruktur. Darüber hinaus heißt es: „Die bedarfsgerechte Ertüchtigung der Stromversorgung benötigt längere Planungszeiten. Hier kann noch kein Termin genannt werden.“ Auch unbekannt ist, wie hoch die Kosten für eine vollständige Ertüchtigung der Strom- und Wasserversorgung wären.

Konstanz Ungewisse Zukunft: Das Bodensee-Stadion wird ertüchtigt – und dann? Das könnte Sie auch interessieren

Grundsatzentscheidung bleibt Zukunftsmusik

Was das Stadion allgemein angeht, sei anvisiert, dass im Verlauf des Jahres 2024 „eine Grundsatzentscheidung über die mittelfristige Ausrichtung des Bodensee-Stadions“ getroffen wird. Diskutiert wird dabei die Zukunft des Stadions als Sport-, Freizeit- oder Veranstaltungsort oder eine Mischnutzung.

Die erforderlichen Finanzmittel könnten bei einer schnellen Entscheidung aber ohnehin frühestens für den Haushalt 2025/2026 angemeldet werden. Eine mittelfristige oder gar langfristige Lösung wird also noch eine ganze Zeit lang auf sich warten lassen.