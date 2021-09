Konstanz vor 1 Stunde

Bundestagswahl 2021: In Konstanz ist die Briefwahl so beliebt wie nie zuvor. Jeder zweite Wähler wird seinen Stimmzettel nicht persönlich an der Urne abgeben

Das Interesse an der Stimmabgabe durch Briefwahl ist in Konstanz so stark wie noch nie. Natürlich sind auch die Wahllokale am 26. September von 8 bis 18 Uhr geöffnet, für alle Wahlberechtigten, die bei der anstehenden Bundestagswahl lieber im Wahllokal ihr Kreuz machen. Hier sind die wichtigen Fakten und Daten rund um die Stimmabgabe in Konstanz zusammengefasst.