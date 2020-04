Wenn Ursula Jenker von ihrer Wohnung im vierten Stock aus dem Fenster schaut, blickt sie direkt auf das Büdingen-Areal. Ein Schweizer Investor will dort ein Gesundheitshotel im Hochpreissegment bauen. Ursula Jenker ist Teil des Bürgervereins, der dagegen ankämpft und den Park mit vielen alten Bäumen erhalten will. So sah der Park 2018 aus:

Im Büdingen-Park sollen Bäume gefällt werden für ein Luxushotel-Projekt. Aufnahme vom Herbst 2018 | Bild: Robert Hahn Bauer

Mittlerweile sind viele Bäume gefällt. Nachdem einige Wochen Ruhe war, rollen jetzt wieder die Bagger. „Wir sind sehr besorgt, das sieht ganz nach Bauvorbereitungen aus“, sagt Ursula Jenker.

Die Außenanlagen werden am 1. April 2020 für den Baustart vorbereitet | Bild: Robert Hahn Bauer

Investor bestätigt: Spatenstich ist bald geplant

Und tatsächlich. Gegenüber dem SÜDKURIER bestätigt der Investor und Bauherr Hans Jürg Buff: „Wir bereiten alles für den Spatenstich vor.“ Dafür würden derzeit die Außenanlagen in Ordnung gebracht. „So, dass man dort mit dem Aushub beginnen kann.“ Der Spatenstich, so Buff, werde schätzungsweise in zwei, drei Monaten stattfinden. „Es kommt auf das Unternehmen an, das den Aushub macht“, erklärt er.

Anwalt des Bürgervereins will das verhindern

Unterdessen hatte die mittlerweile vom Land Baden-Württemberg als Umweltinitiative anerkannte Bürgervereinigung einen Anwalt beauftragt. Mit dem Status als Umweltinitiative kann der Verein für ein Gebiet vor Gericht ziehen, wenn Umwelt-, Landschafts- oder Naturschutz betroffen sind. Der Anwalt der Vereinigung sollte dafür sorgen, dass man bei der Stadt Konstanz Einsicht in die Akten zum Baugenehmigungsverfahren von damals erhält.

Auf Nachfrage bestätigt die Stadt, dass die Anfrage des Anwalts eingegangen ist. Der Antwortbrief sei verschickt. Das Ergebnis, so ein Sprecher der Stadt: „Die Umweltvereinigung muss ihre Anfrage explizieren.“

Was der Verein außerdem von der Stadt erwartet, wie er es gegenüber dem SÜDKURIER formulierte: „Frühzeitig in das weitere Vorgehen der Stadt Konstanz im Hinblick auf den Büdingen-Park eingebunden, gehört und mit seinen Vorschlägen berücksichtigt zu werden.“

Laut Anwalt kann Baubeginn nicht so schnell stattfinden

Patrick Pfeiffer, Sprecher des Bürgervereins, sagt: „Laut Anwalt kann der Baubeginn nicht so schnell stattfinden.“

Trotzdem wird derzeit dafür alles vorbereitet.

Anwohnerin will weiter kämpfen. Noch ist alles möglich.

Anwohnerin Ursula Jenker kommentiert das Vorgehen: „Für uns ist das natürlich furchtbar, eine Katastrophe. Vorher war es wunderschön, reine Natur. Dichter Baumbestand, alte Bäume.“ Obwohl die Natur bereits durch die Baumfällungen in weiten Teilen zerstört sei, so Jenker, könne man den Park noch immer für die Stadt Konstanz retten. Ihre Hoffnung: Ein baldiger Baustopp.

„Wir sehen in diesen Corona-Zeiten, was alles möglich ist, was alles rückgängig gemacht werden kann“, sagt Jenker.