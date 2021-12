Zu einem Auffahrunfall kam es Dienstagmorgen gegen 9 Uhr auf der Max-Stromeyer-Straße in Konstanz. Wie Tatjana Deggelmann, Sprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz, auf SÜDKURIER-Nachfrage hin mitteilt, ereignete sich der Unfall an der Ecke Felix-Wankel-Straße. Es waren mehrere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

Zur Schadenshöhe konnte die Polizeisprecherin noch keine Angaben machen, ebensowenig dazu, ob bei dem Unfall Menschen verletzt wurden. Die Polizei befände sich noch vor Ort. Weitere Informationen würden noch folgen.