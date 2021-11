Konstanz vor 2 Stunden

Am Begriff „Gammlermord“ entzündet sich Kritik: Konstanzer Historiker und Stadträte diskutieren über Gedenktafel

Mit einem Schild will die Stadt Konstanz an die Bluttat vom Blätzleplatz erinnern, die im Jahr 1970 als sogenannter „Gammlermord“ in der Region traurige Bekanntheit erlangte. Doch der vorgelegte Text für die Gedenktafel wurde nun im Kulturausschuss kritisiert.