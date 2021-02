Konstanz vor 3 Stunden

Bluttat vom Konstanzer Blätzleplatz: Eine Gedenktafel soll künftig an Martin Katschker erinnern

Die Tötung des Konstanzer Lehrlings Martin Katschker machte vor 50 Jahren unter der Bezeichnung „Gammlermord“ Schlagzeilen. Künftig soll eine Gedenktafel am damaligen Tatort an die Geschehnisse erinnern. Der Gemeinderat hat einem entsprechenden Antrag zugestimmt. Einzig ein CDU-Vertreter argumentierte in der Sitzung gegen die Tafel.