Jetzt steht der Termin für die Wiedereröffnung fest. Seit Anfang September 2022 hatte das Sea Life Konstanz für den Besucherverkehr geschlossen. Auch das Restaurant und Bodensee-Naturmuseum waren konnte ab diesem Zeitpunkt vorübergehend nicht mehr zugänglich. Der Grund: Eine mehrmonatige Generalsanierung, die 23 Jahre nach der Eröffnung notwendig wurde.

Dafür mussten alle Tiere das Großaquarium verlassen. Pinguine, Haie, Schildkröten, Karpfen, Barsche und Störe – jeder einzelne musste eingefangen werden. Den Umzug ins Winterquartier begleitete der SÜDKURIER mit der Kamera. In diesem Video können Sie sehen, wie der Abtransport lief, und erfahren, wo die Sea Life-Bewohner während der Arbeiten untergekommen sind.

Die Arbeiten im Inneren schritten über den Herbst und Winter voran. Im vergangenen März hieß es noch, dass ein Termin zur Wiedereröffnung nach den Osterferien angepeilt werde. Als schließlich im April das runderneuerte Ozeanbecken wieder mit 320.000 Liter Wasser – das entspricht über 3000 vollen Badewannen – gefüllt wurde, gingen die Verantwortlichen davon aus, dass ab Mitte Mai wieder Besucher in Konstanz empfangen werden könnten.

(Archivbild) Das Gebäude steht auf Klein Venedig direkt an der Kunstgrenze zur Schweiz. | Bild: Lukas Ondreka | SK-Archiv

Neuer Termin zur Wiedereröffnung steht fest

Doch dann folgte die schlechte Nachricht für alle, die schon neugierig darauf sind, wie das Sea Life sich verändert hat: Der Termin ist verschoben worden. Und zwar gleich um einen ganzen Monat. Nun verkündet das Konstanzer Großaquarium in einer Pressemitteilung, dass das neue Datum feststeht: Ab Mittwoch, 14. Juni, öffnet das Sea Life Konstanz wieder für die Besucher. Dazu heißt es: „Eingezogen sind außerdem viele interaktive Bereiche, in denen Klein und Groß die Unterwasserwelt noch näher erleben können.“

Die Unterwasserwelt erstrahle in neuem Glanz unter dem Motto „Erlebe das Meer bei Nacht“. Sonja Rüdinger, General Managerin des Sea Life, verspricht in der Pressemitteilung: „Besonders die nächtliche Atmosphäre, die rund um die Haie und Rochen zu erleben ist, ist einmalig. Wir zeigen die Unterwasserwelt, wie man sie bisher noch nicht gesehen hat – das Leuchten in den Meeren, wenn es langsam Nacht wird.“

Neben der neuen Gestaltung und dem Mitmach-Bereich rund um das Entdeckerbecken und die Welt der Phantasiefische, seien natürlich weiterhin die Bewohner des Ozeanbeckens, des Schiffswracks sowie die Tiere des Regenwaldes zu sehen. Auch die Eselspinguine sind ins Großaquarium am Bodensee zurückgekehrt. Nur eine beliebte Bewohnerin wird fehlen: Schildkröte Clementine ist vor Kurzem in ihrem vorübergehenden Quartier in München gestorben.

(Archivbild) Die große Meeresschildkröte scheuerte ihren Panzer gerne am Glas des Beckens. Ins neu gestaltete Sealife wird Clementine leider nicht zurückkehren. | Bild: Oliver Hanser | SK-Archiv

Der Eintritt beträgt nach der Wiedereröffnung übrigens ab 21,50 Euro für einen Erwachsenen. 2022 waren es noch 19,50 Euro gewesen. Die detaillierten Preise, auch für Kinder, sind auf der Internetseite des Sea Life Konstanz zu sehen.