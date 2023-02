Nach einem Unfall nahe dem Tunnel an der Reichenauer Waldsiedlung ist es am Freitagmittag, 10. Februar, zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich Konstanz, Allensbach und Bodanrück gekommen. Wie Polizeisprecherin Katrin Rosenthal dem SÜDKURIER bestätigte, waren gegen 12.25 Uhr am Übergang von der alten zur neuen Bundesstraße 33 drei Autos, darunter ein 3er-BMW und ein VW ID3, zusammengestoßen.

Der Unfall auf der B33 führte am Freitagnachmittag auch zum Stau auf der Westtangente Richtung Wollmatingen/Dettingen – viele versuchten, auf diesem Weg die Unfallstelle zu umfahren. | Bild: Oliver Hanser

„Ein Auto landete im Graben, eine Person wurde leicht verletzt“, sagte Rosenthal etwa eine Stunde nach dem Unfall. Mittlerweile seien Abschleppwagen im Einsatz, um die nicht mehr fahrbereiten Autos wegzubringen. Die Lage werde sich also demnächst beruhigen, so Rosenthal.

Stau und stockender Verkehr herrschen nicht nur auf der voll gesperrten B33 in beide Richtungen, sondern unter anderem auch auf der Westtangente und auf der Ausweichstrecke über Allensbach und Dettingen. Gegen 14.30 Uhr soll die Unfallstelle geräumt sein.

Blick Richtung Allensbach. Drei Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt. | Bild: Oliver Hanser

Der SÜDKURIER berichtet an dieser Stelle weiter, wenn neue Informationen vorliegen.