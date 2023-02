Auf der Bundesstraße 33 ist es am Sonntagabend, 5. Februar, zu einem riskanten Überholversuch auf dem Teilstück zwischen Hegne und Konstanz gekommen. Wie das Polizeipräsidium Konstanz am Montag mitteilt, könnten dabei möglicherweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein.

Reichenau Autofahrer in Schlangenlinien unterwegs – dann gerät er auf die Gegenfahrbahn Das könnte Sie auch interessieren

Dabei soll der Fahrer eines weißen Seat Cupra gegen 20.15 Uhr versucht haben, einen schwarzen VW Golf auf der B33 in Richtung Konstanz kurz vor dem Tunnel an der Waldsiedlung zu überholen. Der Fahrer des Golfs beschleunigte in der Folge jedoch offenbar stark, was den Überholvorgang erschwert haben soll.

Wie die Polizei mitteilt, könnten hierbei entgegenkommende Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein. Diese werden nun gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer 07531 9952222 zu melden.