750-mal am Tag durchfahren Busse die Baustelle am Lago-Kreisel oder am Bahnhofplatz. Das ändert sich ab sofort, denn die Laube – besser gesagt die Haltestellen Bürgerbüro und Stephansplatz – werden vorübergehend zum zentralen Umstiegsplatz von Konstanz.

Wie die Stadtwerke mitteilen, wird der Bahnhof ab Samstag, 30. September, nur noch von den Buslinien 1, 6, 9A und 9B angefahren; die Linie 908 – aus der Schweiz kommend – hält ebenfalls dort. Das bedeutet: Wer mit einer der anderen Linien in die Innenstadt fährt und zum Bahnhof möchte, muss spätestens an der Haltestelle Bürgerbüro umsteigen.

Die Linien 2, 3, 4/13, 13/4, 12, 14 sowie der City-Shuttle enden an der Haltestelle Bürgerbüro. Die Busse wenden und starten dann wieder ab der Haltestelle Stephansschule. Die Linie 5 stadteinwärts fährt über den Rheinsteig in die Laube mit Halt am Schottenplatz und Bürgerbüro und weiter über die Döbelestraße ins Paradies. Die Haltestellen Konzilstraße/Theater, Marktstätte und Bodanplatz werden nicht bedient.

Die Linie 908 fährt in Richtung Schweiz über den Rheinsteig und die Laube ohne Halt bis zur Haltestelle Bodanplatz; die Haltestellen Konzilstraße/Theater stadteinwärts und Marktstätte werden nicht mehr bedient.

Bei den Linien 1, 11 und 15 gibt es keine Änderungen zum Fahrplanwechsel, teilen die Stadtwerke Konstanz mit. Außerdem: Aufgrund einer derzeit angespannten Personalsituation im Busbetrieb entfällt die Linie 9C, die zwischen Universität und Zähringerplatz verkehrt, bis auf weiteres komplett, so die Stadtwerke.

„Der neue Fahrplan wird nach jetzigem Stand bis zum Ende der Baumaßnahme gelten, also etwa zwei Jahre lang“, heißt es auf der Stadtwerke-Homepage außerdem. Alle Informationen zum neuen Fahrplan gibt es auf der Internetseite der Stadtwerke Konstanz.