Konstanz vor 3 Stunden

Weil an der Kinderklinik Konstanz zehn von 25 Betten nicht belegt werden können, wird dringend nach Personal gesucht

Das Pflegepersonal in der Kinderklinik möchte selbst aktiv werden und hofft auf neue Kollegen, damit wieder mehr junge Patienten in Konstanz versorgt werden können. Dabei wird auch auf die Unterstützung von Berufsanfängern oder Wiedereinsteigern in den Pflegeberuf gesetzt.