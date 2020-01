Konstanz vor 1 Stunde

Das Klinikum Konstanz hat zu wenig Pflegekräfte, um den Bedarf abzudecken

Krankenhäuser in Deutschland haben größte Probleme, ihren Bedarf an Pflegekräften abzudecken. Die Konstanzer Klinik ist keine Ausnahme. Die Situation ist sogar verschärft durch die Nähe zur Schweiz und die starke Belastung von Krankenschwestern und Pflegern in der Vergangenheit.