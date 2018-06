Mehr als 13 Monate lang haben hier die Baumaschinen und die Bauarbeiter das Bild beherrscht, jetzt kommen die Fußgänger, Radler und Autofahrer zurück: Die Sanierung des Rheinsteigs wird im Zeitplan fertig. Ab etwa 20 Uhr am Freitag, 6. Juli, können Autofahrer die wichtige Zufahrt zur Laube und weiteren Teilen der Innenstadt wieder in beide Richtungen befahren, die baustellenbedingte Einbahn-Regelung ist damit wieder Geschichte. Das bestätigte die Stadtverwaltung – und spricht gleich auch noch eine Einladung aus. Das fast drei Million Euro teure Projekt wird mit einem kleinen Fest beendet, das auch als Dankeschön an die doch arg beanspruchten Anwohner sowie an alle anderen Beteiligten gedacht ist.

Bald ist der Rheinsteig für sie besser als zuvor: Für Fußgänger und Radfahrer endet nächste Woche nach mehr als einem Jahr die Sperre an einem wichtigen Zugang zur Innenstadt. | Bild: Philipp Zieger

Das Eröffnungsfest findet passenderweise am Gassenfreitag statt

Damit gehört der Rheinsteig am Niederburger Gassenfreitag für einige wenige Stunden denen, die gerne bummeln. Um 17 Uhr beginnt das Fest, Oberbürgermeister Uli Burchardt und Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn werden das Baustellenband durchschneiden. Für die Besucher gibt es anschließend ein kostenloses Rahmenprogramm mit Hüpfburg, Spielen, Kinderschminken und Musik, Speisen und Getränke zahlen die Gäste selbst – die Anwohner und die am Bau Beteiligten erhalten aber einen Verpflegungsgutschein, wie das Pressereferat im Rathaus auf Anfrage erklärte.

Auch an der Alten Rheinbrücke ist Baustelle angesagt – ein wichtiges Verbindungsteil zwischen der Brücke selbst und dem Festland musste unter schwierigen Bedingungen ausgetauscht werden. | Bild: Jörg-Peter Rau

Ab 20 Uhr können Autos und Räder die Strecke unter die Reifen nehmen

Gegen 20 Uhr, wenn auch die Reste vom Feste abgebaut sind, können dann Auto- und Radfahrer die Strecke erstmals unter ihre Reifen nehmen. Während für Radfahrer und Fußgänger künftig deutlich mehr Platz ist, fällt für die Autos ein Teil des Straßenraums weg. Allerdings gibt es bei der Alten Rheinbrücke weiterhin getrennte Abbiegespuren in Richtung Konzilstraße und Petershausen, sodass die Planer nicht mit Beeinträchtigungen rechnen. Das Bauteil am Brückenkopf selbst, das in den vergangenen Monaten ebenfalls erneuert wurde, ist bereits fertig eingebaut, in diesem Bereich sind auch die Asphalt- und Markierungsarbeiten abgeschlossen. Allerdings werden erst dann wieder alle Fahrspuren bereitstehen, wenn auch die Einmündung des Rheinsteigs zu Ende gebaut ist.

Zur Erinnerung: So sah es im Winter 2016/2017 am Rheinsteig aus: Wenig Platz für Radfahrer und Fußgänger und ein schwer beschädigter Belag. | Bild: Oliver Hanser

Vor die freie Fahrt haben die Planer eine Vollsperre gestezt

Bis auf dem Altstadtring wieder normale Verhältnisse herrschen, müssen vor allem Autofahrer aber noch etwas Geduld aufbringen. Ab Dienstag nächster Woche, 3. Juli, wird der Rheinsteig für vier Tage komplett gesperrt. Trotz einiger Kritik hält die Stadtverwaltung an diesen Plänen fest, die sie mit mehr Sicherheit am Bau und einer höheren Qualität des Asphaltbelags begründet. Auch nach einem Vorstoß der CDU-Gemeinderatsfraktion und der Prüfung von Alternativen bleibe man bei der Vollsperrung, hieß es dazu.

