Hohenfels vor 4 Stunden

Untersuchung fällt positiv aus: Bodenerkundung zeigt am Josenberg keine Probleme für eine Bebauung, aber die BI lässt eigenes Gutachten erstellen

Die Bodenerkundung zeigt am Josenberg in Kalkofen keine Probleme für eine mögliche Bebauung. Diplom-Geologe Thomas Veigel stellte die Ergebnisse im Rat vor. Die Bürgerinitiative „Rettet den Josenberg“ hat bereits eine eigene Untersuchung in Auftrag gegeben.