Zu einem Zusammenstoß mehrerer Autos und acht verletzten Menschen ist es am Montagabend, 30. Oktober, auf der Bundesstraße 314 zwischen Storzeln und Binningen gekommen. Wie die Feuerwehr Hilzingen auf Nachfrage mitteilt, sei die Alarmierung um 18.45 Uhr eingegangen. Daraufhin seien Einsatzfahrzeuge aus Hilzingen, Schlatt am Randen, Binningen und Singen an den Unfallort ausgerückt. Nach Angaben des Einsatzleiters Ronny Zerbe der Hilzinger Feuerwehr seien insgesamt 40 Mann im Einsatz gewesen. Zudem Polizeieinheiten aus Singen, mehrere Rettungswägen und Notärzte, ein Rettungshubschrauber und ehrenamtliche Kräfte des Bevölkerungsschutzes.

Nach Angaben der Polizei sei ein 61-jähriger Mann aus noch unbekannten Gründen mit seinem VW Tiguan in den Gegenverkehr geraten und mit einem VW Golf eines 76-jährigen Fahrers kollidiert. Eine von hinten heranfahrende 25-jährige Ford-Fahrerin habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und touchierte den VW Tiguan. Die beiden VW seien jeweils rechts von der Fahrbahn abgekommen, der VW Tiguan kam auf der Seite gekippt zum Liegen, informiert die Polizei in einer Pressemitteilung. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr sei zunächst der Brandschutz sichergestellt sowie die Einsatzstelle abgesperrt und ausgeleuchtet worden.

Rettungshelikopter bringt Schwerverletzten in Klinik

Laut Polizei seien der 61-jährige Fahrer und dessen 86-jährige Beifahrerin im umgekippten Auto schwer verletzt eingeklemmt gewesen und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der 61-Jährige sei laut Einsatzleiter Ronny Zerbe von einem Rettungshelikopter aus Villingen-Schwenningen in eine Fachklinik transportiert worden.

Aach Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß bei Aach: Hubschrauber landet auf der L 194 Das könnte Sie auch interessieren

Die schwer verletzte 86-Jährige als auch die sechs leicht verletzten Personen der anderen Autos seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes seien die leicht verletzten Menschen laut Zerbe von der Feuerwehr erstversorgt und betreut worden. „Um 21.30 Uhr waren alle Einsatzkräfte wieder abgerückt“, so Zerbe. Den Schaden an den drei Autos beziffert die Polizei mit 40.000 Euro.