Wer Tickets für die Toten Hosen haben wollte, musste schnell sein: Nur wenige Minuten nach der Ankündigung ihres Auftritts in der Schweiz waren die Karten schon verkauft. Viele der Konzertabende bei Stars in Town in Schaffhausen punkten mit bekannten Namen – ob deutschen Punkrock-Stars wie den Toten Hosen, Rappern wie Sido oder doch internationalen Größen wie Rita Ora. Das Programm für 2023 ist vielseitig.

Einzigartig macht das Festival nicht nur der Schauplatz auf dem Herrenacker inmitten der Altstadt, sondern auch das Konzept: Statt eines Stars samt Vorband gibt es in Schaffhausen stets ein Komplettpaket aus drei Künstlern pro Abend zu sehen. Dafür gibt es gleich sieben Gelegenheiten zwischen 2. und 12. August, der SÜDKURIER war bei einigen davon dabei.

Gesamterlebnis mit Essen und Talent-Bühne Geboten wird laut den Veranstaltern ein Gesamterlebnis mit der Hauptbühne am Herrenacker, der Talent-Rampe am Fronwagplatz, einem Foodfestival mit über 25 Street-Food-Ständen und vielen Dekorationselementen. Geschaffen werde eine Kulisse aus Elementen der Unterwasserwelt mit liebevollen Dekorationen, Lichtprojektionen. Es sollen wie im Vorjahr besondere Akzente gesetzt werden, um in der Schaffhauser Altstadt eine Festivalkulisse zum Entdecken und Verweilen zu schaffen.

Auftakt mit den lang ersehnten Toten Hosen

Sie waren schon in ganz Deutschland und auch der Schweiz unterwegs, doch in Schaffhausen waren sie erstmals: Der Auftritt der Toten Hosen war rasch ausverkauft, die Stimmung beim Auftakt am Mittwoch, 2. August, entsprechend gelöst. Schlappe 41 Jahre habe es gedauert, bis „Die Toten Hosen“ den Weg nach Schaffhausen gefunden haben. Und dann wollten sie kaum wieder gehen: Über zweieinhalb Stunden gaben die Düsseldorfer alles und verabschieden sich erst nach drei Zugabe-Blöcken mit ihrem Nummer-Eins-Hit „Zehn Kleine Jägermeister“.

Sänger Campino von der Band „Die Toten Hosen“ beim langersehnten Auftritt in Schaffhausen. | Bild: Bastian Bochinski

Zunächst haben die Kanadier von Danko Jones für Stimmung gesorgt, gefolgt von Royal Republic.

Singen/Schaffhausen Silbermond, Alvaro Soler, Joris oder Muse? Dieser Fotograf bekommt alle vor die Linse Das könnte Sie auch interessieren

Freitag, 4. August: Erst Schweizer Phenomden, dann deutsche Töne von SDP, Sido

Sie wollen aus der Reihe tanzen oder taugen wenn überhaupt als schlechte Vorbilder: Der Freitag, 4. August, stand beim Festival Stars in Town im Zeichen von deutscher Pop- und Rap-Musik mit den Jungs von SDP und Urgestein Sido. Während die Jungs von SDP einfach nicht erwachsen werden wollen und etwa in „Tanz aus der Reihe“ singen, dass sie sich seit Kindertagen nichts sagen lassen, kommt Sido an seinem älter gewordenen Ich – grauem Bart inklusive – nicht mehr vorbei. Und doch macht ihm bei der Bühnenpräsenz so schnell keiner etwas vor.

Yannick Huber, Severin Klauser und Andreas Alder beim Auftritt von Sido. | Bild: Lilian Steigele

Den Auftakt gestaltete allerdings doch ein Schweizer: Der Mundart-Reggaekünstler Phenomden aus Zürich. Dabei ließen sich die Besucher ihre Stimmung nicht vom Regen vermiesen, wie unser Bericht zeigt. Alle Bilder des poppigen Rap-Abends finden Sie hier.

Samstag, 5. August: Rita Ora überstrahlt sie alle

Kurz, schmerzlos – und ziemlich beeindruckend war der Eindruck von Rita Ora. Nebst Romantik rund um ihre kürzlich gefeierte Hochzeit bringt die 32-Jährige vor allem viel Energie und gute Laune mit in die Schweiz. Und ihre Hits, ob „Your Song“ und „Let Me Love You“.

Rita Ora ist bekannt für Hits wie „Your Song“ und „Let Me Love You“. 13 Singles konnte sie bisher in ihren heimischen Top 10 platzieren. Damit ist sie die erste britische Solokünstlerin, der das gelang. | Bild: Biehler, Matthias

Die Britin stand am britischen Abend aber natürlich nicht alleine auf der Bühne: Calum Scott wurde bei „Britain‘s Got Talent“ bekannt, der britischen Version von „Das Supertalent“, und bewegte seitdem mit einfühlsamen Titeln wie „You Are The Reason“.

Zum Beginn des Abend setzten die Veranstalter mit Zian auf einen Schweizer Musiker, der mit seinem bekanntesten Song „Show you“ und seiner tiefen Stimme bereits fast eine Million Menschen bei YouTube erreicht hat.

Alle Eindrücke vom Auftritt gibt es hier, alle Bilder können Sie hier ansehen.

Schaffhausen War‘s das schon? Stars in Town feiert 2022 eine gelungene Rückkehr Das könnte Sie auch interessieren

Zweite Woche startet mit Simply Red

Am Donnerstag, 10. August, startet das Schaffhauser Festival mit den Ikonen von Simply Red um ihren Sänger Mick Hucknall in die zweite Halbzeit. Einen Vorgeschmack darauf gab es neulich bereits in Salem. Los geht der Konzertabend in Schaffhausen um 18.30 Uhr mit Sam Ryder und anschließend Freya Ridings.

Am Freitag, 11. August, stehen die deutsche Sängerin Lea, die britische Chart-Sensation Tones and I sowie der deutsch/irische Sänger Michael Patrick Kelly auf der Bühne.

Zum Finaltag am Samstag, 12. August, werden schließlich der Schweizer Singer-Songwriter Bastian Baker, der deutsche Sänger Adel Tawil und der Schweizer Rapper Bligg erwartet.

Mehr Informationen zu Künstlern und Vorverkauf im Internet unter: www.starsintown.ch