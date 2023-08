Schaffhausen vor 35 Minuten

Regenwetter kann die gute Laune nicht trüben: SDP und Sido begeistern bei Stars in Town

Nass und bewölkt war es am Freitag, 4. August, bei Stars in Town in der Schaffhauser Altstadt. Der Feierlaune der Besucher tat das jedoch keinen Abbruch – sie zeigen loben die Auftritte.