Seit drei Jahren ist die Nachbarschaftshilfe des gemeinnützigen Vereins „Sozialkreis Gottmadingen“ in Gottmadingen und den Ortsteilen tätig. Laut Pressemitteilung des Vereins fanden in diesem Zeitraum 3800 Einsätze statt – dabei kamen 3000 Stunden Hilfe im Haushalt und Garten sowie 2600 Stunden begleitete Fahrdienste zusammen. Bei den Fahrdiensten seien 39.000 Kilometer zurückgelegt worden, erklärte Herbert Buchholz, der Vorsitzende des Sozialkreises.

35 Freiwillige engagieren sich

Trotz der Corona-Pandemie seien 35 Helferinnen und Helfer im Einsatz gewesen, heißt es in der Mitteilung. Koordiniert wurden die Einsätze im Haushalt vom Büro-Team um Einsatzleiterin Vera Hilpert. Die Fahrdienste wurden von Herbert Buchholz und Stefan Marx geplant.

Bei ihrer Arbeit habe die Nachbarschaftshilfe ein Defizit erwirtschaftet, erklärte der Verein. Dieses konnte dank der Unterstützung der Gemeinde sowie einiger großzügiger Spender und mit Hilfe eines Teils der Mitgliedsbeiträge ausgeglichen werden.

Gottmadingen In Gottmadingen steigt 2022 der Wasserpreis an Das könnte Sie auch interessieren

Für die Hilfen im Bereich Haushalt sucht der Verein dringend weitere Helferinnen und Helfer. Auch bei den Fahrdiensten sei Verstärkung willkommen, heißt es in der Pressemitteilung. Die Helfer erhalten im Rahmen der Ehrenamtspauschale eine Aufwandsentschädigung und sind während der Einsätze vollständig versichert.

Fortbildungen geplant

Sobald es die Corona-Situation zulässt, sollen in Zusammenarbeit mit dem Verein Netzwerk Nachbarschaftshilfe in Freiburg wieder Fortbildungen organisiert werden. Angedacht seien unter anderem „Häusliche Betreuung in der Altenhilfe“ und „Alltagsgestaltung mit demenziell erkrankten Menschen“.

Eine Teilnahme an diesen Kursen ist für jedermann möglich. Die Anerkennung der Nachbarschaftshilfe durch das Landratsamt ermöglicht eine direkte Abrechnung der Hilfen mit der Pflegekasse. Betroffenen, die einen Pflegegrad haben, steht ein monatlicher Entlastungsbetrag zu. Mit diesem können die Leitungen des Sozialkreises verrechnet werden.

Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer (0 77 31) 82 72 68 oder auf der Internetseite des Vereins.