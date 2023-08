Vermutlich gibt es Wichtigeres oder gar Wertvolleres als Buntstifte und leere Geldmappen. Doch genau das ist die Beute, die ein Einbrecher laut Polizei in der Nacht auf Montag, 14. August, ergattert hat – in einem Pfarrhaus. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, habe sich der unbekannter Täter unbefugt Zutritt zum Pfarrhaus an der Kirchstraße in Steißlingen verschafft und im Büro der Pfarrsekretärin mehrere Schränke durchsucht.

Er habe anschließend einige leere Geldmappen und mehrere Farbstifte entwendet. Mehr werde im Pfarrhaus laut Polizei nicht vermisst. Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Dieb nimmt der Polizeiposten Steißlingen entgegen, Telefon 07738 97014.