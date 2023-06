Das Leitungsteam des Hegau-Jugendwerks (HJW) ist wieder vollständig. Nach dem Weggang von Chefärztin und Ärztlicher Direktorin Dr. Corina Kiesewalter hat Dr. med. Axel Galler (54), Chefarzt der Neuropädiatrie, nun auch die Aufgaben der Ärztlichen Direktion übernommen. Und um die Patienten ab 16 Jahren kümmert sich seit Dr. medic (IM Temeschburg) Christine Schweikle als Leitende Ärztin Neurologie.

Axel Galler war für sein Praktisches Jahr an das Klinikum Konstanz gekommen und blieb dann, um seine Facharztausbildung in der Klinik für Kinder und Jugendliche zu absolvieren. 2003 führte ihn sein Weg als Facharzt für Pädiatrie in das Hegau-Jugendwerk, wo er als Leiter des Kinderhauses tätig wurde. Hier blieb er, nur unterbrochen durch eine einjährige Tätigkeit am Epilepsiezentrum Bethel (Bielefeld). 2008 kehrte er als Oberarzt an das HJW zurück und erweiterte ab 2009 das Spektrum um eine Neuropädiatrie-Ambulanz. 2015 wurde Galler Leitender Oberarzt und stellvertretender Ärztlicher Direktor am HJW und hatte ab 2018 kommissarisch die Ärztliche Leitung inne. Ab Januar 2019 amtierte er als Chefarzt der Neuropädiatrie und war damit stationsübergreifend zuständig für alle Patienten unter 16 Jahren. 2021 ging er für ein Jahr in die Schweiz und kam 2022 als Chefarzt Neuropädiatrie an das Hegau-Jugendwerk zurück. Auch Dr. medic (IM Temeschburg) Christine Schweikle (59) ist im Hegau-Jugendwerk keine Unbekannte. Nach dem Auslandsstudium der Medizin begann sie die ärztliche Tätigkeit 1992 im Hegau Jugendwerk und gehörte vor ihrer jetzigen Rückkehr ins HJW bereits langjährig zum Team des Ärztlichen Dienstes – ganz überwiegend in der Frührehabilitation. Zuletzt arbeitete sie in der neurologischen Rehaklinik für Erwachsene in Zihlschlacht, davor in der Neurologie in Villingen-Schwenningen. Jetzt freut sie sich, wieder da zu sein, denn am HJW schätzt sie vor allem die interprofessionelle Teamarbeit und das Engagement aller Mitarbeitenden. Zum Leitungsteam gehört auch Pflegedirektorin Ina Rathje, die schon seit Januar 2010 im Hegau-Jugendwerk tätig ist.